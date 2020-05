Clamotte Rock-weekend gaat niet onopgemerkt voorbij: “Vaste waarde dj HYPESQUAD speelt zaterdag een dj-set op een lege weide” Jurgen Geyselings

20 mei 2020

21u24 8 Herenthout Clamotte Rock laat zaterdag de muziekliefhebbers via Facebook meegenieten van een set van resident-dj HYPESQUAD. Op deze manier brengt men het Herenthouts festival tot bij de mensen thuis in deze rare tijden.

Hemelvaartweekend en zon, twee ingrediënten die al een aantal jaren hand in hand gaan als men over het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock praat. Het festival werd uitgesteld tot volgend jaar maar toch laat de organisatie het festivalweekend van 2020 niet zomaar passeren. “Dit jaar vieren de ‘Clamotters’ het festival vanuit hun eigen tuin met een livesessie van dj HYPESQUAD”, zegt festivalvoorzitter Sander Ooms.

Ik dacht er al een tijdje over na om een liveset te brengen op sociale media, om het dan op deze manier te mogen doen is een hele eer dj HYPESQUAD

De Herenthoutse dj die al meer dan tien jaar na elkaar op de affiche van het festival staat, zal nu zaterdag het beste van zichzelf geven tussen 19 uur en 20 uur op een lege weide. De dj-set wordt live uitgezonden op de Facebookpagina van Clamotte Rock. “Ik was al een tijdje aan het broeden op het plan om een livesessie te spelen via sociale media in deze donkere tijden”, vertelt Joris Goossens, alias dj HYPESQUAD. “Om het dan op deze manier te mogen doen is een grote eer.”

#clamotterock

“Komende zaterdag zetten we ons met onze bubbel in onze eigen Le Jardin”, staat te lezen op sociale media. “We nemen er een frisse Maes Pils, Desperados, Mojito, Coca-Cola of drankje naar keuze bij. Zet de laptop, tablet of smartphone aan en dan knallen we samen een uurtje op een livestreamset van onze resident-dj HYPESQUAD!” Zowel vrijdag als zaterdag hoopt het organiserend comité dat Facebook en Instagram overspoeld worden met leuke foto’s, video’s en herinneringen aan de vorige edities van Clamotte Rock. “Zend jullie foto’s met de hashtag #clamotterock en vergeet ons niet te taggen”, klinkt het. “We delen de leukste inzendingen via Instagram en Facebook.”

Slechts een handvol mensen vroeg het geld van zijn tickets terug, leuk om te zien dat iedereen het festival diep in zijn hart draagt Sander Ooms, voorzitter Clamotte Rock

En intussen weet Sander dat hij kan rekenen op het publiek. “In de periode tussen het afblazen van het festival en nu hebben van de drieduizend mensen die tickets kochten, slechts een handvol hun geld terug gevraagd”, zegt een blije voorzitter. “Het is leuk om te ervaren dat iedereen ons festival in zijn hart draagt en op deze manier laat blijken dat hun tickets voor volgend jaar al in de spreekwoordelijke ‘sjakos’ zitten. Bovenop het ticket krijgen ze allemaal een leuke extra van twee drankbons. Clamotte 2021 belooft sowieso alweer één groots feest te worden. Negentig procent van de bands die normaal dit jaar op het podium stond, zakt af naar de editie van volgend jaar en als klap op de vuurpijl vieren we onze 25ste verjaardag met een extra festivaldag!”

Onder meer Bart Peeters, Warhola, Dr Lektroluv en Glints zakken in 2021 af richting Herenthout. Of ook Wolfmother terug op de affiche staat is de grote vraag. “Als de Australiërs terug een Europese tour plannen zullen we alvast alle moeite doen om ze tot bij ons te krijgen”, besluit Ooms.

Instructies aangekochte tickets

Op maandag 18 mei 2020 heeft elke koper van een e-ticket een mail ontvangen met de instructies voor zijn of haar tickets. “Mocht er iemand de mail toch niet ontvangen hebben, check even je spamfolder en geef ons een seintje op info@clamotterock.be”, stelt de organisatie. Tickethouders hebben tot 30 juni 2020 de kans om een terugbetaling te vragen voor hun aangekochte tickets.