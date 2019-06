Clamotte Rock klokt af op 5.500 bezoekers: “Veruit onze beste editie ooit” Toon Verheijen

02 juni 2019

18u11 0 Herenthout En daar verscheen het weer, dat bordje met uitverkocht. Zaterdagavond om 18 uur had de weide van Clamotte Rock weer het maximale aantal bezoekers bereikt. “We hebben zelfs bezoekers moeten weigeren. Als dit zo blijft doorgaan, zijn we volgend jaar nog voor de start van het festival uitverkocht. Uitbreiden? Bwa, laat het ons voorlopig vooral gezellig houden”, lacht Sander Ooms.

Daan, De Mens en Mud II in de grote festivaltent op vrijdag en een dag later Black Box Revelation, Zwangere Guy, Praga Khan, Shameboy en Jan Vervloet, om er maar enkele te noemen. Voor het ‘kleine’ festivalletje in de stille Zuiderkempen toch een meer dan behoorlijk programma. “Deze editie was absoluut een voltreffer”, zegt Sander Ooms. “In alle opzichten was het een supereditie. Vrijdag was het festival al uitverkocht, maar ook op zaterdag moesten we om 18 uur het bordje ‘uitverkocht’ hangen. Uiteraard jammer voor de bezoekers die we hebben moeten ontgoochelen, maar langs de andere kant zijn we uiteraard supergelukkig dat we dit kunnen verwezenlijken. Vooral ook omdat er geen problemen zijn geweest. Dat geeft de moed om er volgend jaar weer opnieuw voluit voor te gaan.”

Clamotte Rock startte ooit als de Hooifeesten aan de Bouwelsesteenweg, maar het festival verhuisde ondertussen naar Oosterhoven. Met 5.500 bezoekers werd het maximum bezoekers bereikt voor dit jaar. Uitbreiden dan maar ? “Voorlopig is daar nog geen sprake van. We willen vooral een gezellig festival blijven. En overzichtelijk. Groeien betekent extra werk, meer inzet, meer administratie. We zullen er het de komende maanden intern eens over hebben. Laat ons nu vooral even nagenieten.”