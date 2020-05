Clamotte Rock in je eigen huiskamer? Het kon! ‘Livestream DJ HYPESQUAD druk bijgewoond via Facebook’ Jurgen Geyselings

23 mei 2020

20u38 3 Herenthout Met een live-set van DJ HYPESQUAD bracht de organisatie van Clamotte Rock op zaterdagavond het afgelaste festival tot bij de muziekfans thuis. Vele honderden Clamotte-sympathisanten volgden de livestream vanop een lege festivalweide via Facebook.

De organisatie van het Herenthoutse muziekfestival Clamotte Rock kwam met het idee om het afgelaste festival op een originele manier tot bij hun trouw publiek te krijgen. Via een livestream, netjes in beeld gebracht door een professionele cameraploeg op de Facebookpagina van het festival, konden muziekliefhebbers op zaterdagavond genieten van een dj-set van resident DJ HYPESQUAD.

Kind aan huis

Geboren Herenthoutenaar Joris Goossens, in het muziekwereldje beter bekend als DJ HYPESQUAD, gaf ons eerder deze week al mee dat hij bijzonder vereerd was hier deel van uit te mogen maken en gaf tussen zeven en acht uur zaterdagavond het beste van zichzelf. Hier en daar verwerkte Joris in zijn set een verwijzing naar enkele bands die oorspronkelijk op de affiche van het festival stonden. Zo kreeg ook de Australische rockband en headliner van het festival Wolfmother zijn gloriemomentje zaterdagavond. DJ HYPESQUAD stond in het verleden al meer dan tien keer op het Herenthoutse podium en is er dus kind aan huis.

Dansen, dansen, dansen...

Honderden Clamotte-fans stemden zaterdag af op de Facebookpagina van het festival en waanden zich, voor zover het kon dan toch, op de festivalweide te Oosterhoven. Er werd duchtig gereageerd en ‘gezeverd’ in de commentaren onder het live-beeld. Van “Normaalgezien ben ik op dit tijdstip van het festival zo helder niet meer” en “Dansen, dansen, dansen” tot “Wie gaat er bonnekes halen”, verscheen er op het scherm. Op de één of andere manier kreeg de organisatie van Clamotte Rock het dan toch voor elkaar om het Clamotte-gevoel tijdens een festivalloos Hemelvaartweekend een flinke boost te geven. “Dit doet enorm veel deugd”, wist festivalvoorzitter Sander Ooms. “Fantastisch, merci DJ HYPESQUAD!”

Naar de livestream op Facebook keken honderden muziekliefhebbers, met pieken tot bijna driehonderd kijkers op hetzelfde ogenblik. Hoeveel mensen er in totaal afzakten naar de virtuele Clamotte Rock weide is onduidelijk, maar dat het een succes bleek, daar bestaat geen twijfel over! Op naar Clamotte Rock in het voorjaar van 2021.