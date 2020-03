Clamotte Rock houdt alle pistes open:

‘2020 of 2021, we zijn op alles voorbereid’ Jurgen Geyselings

25 maart 2020

06u22 2 Herenthout Clamotte Rock, dat normaal zal plaatsvinden op 22 en 23 mei, wacht nog even af om te beslissen wat er met het festival deze jaargang zal gebeuren. Indien de overheid grote bijeenkomsten niet zal toelaten rond die periode zal het Herenthoutse festival proberen de ganse affiche te verschuiven naar 2021.

De organisatie van Clamotte Rock, het Herenthouts muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt in het Hemelvaartweekend, laat weten dat het momenteel met alle mogelijke pistes betreffende het doorgaan of het niet-doorgaan van het festival rekening houdt. “Momenteel wachten we, samen met nog vele andere festivals, af op meer duidelijkheid vanuit de federale overheid betreffende de corona-maatregelen de komende weken en maanden”, weet festivalvoorzitter Sander Ooms. “We zijn nog steeds volop bezig met de voorbereidingen, zij het dan op een totaal aparte manier met vergaderingen via skype, conference calls en dergelijke.”

Verschuiven naar volgend jaar

Of de editie van dit jaar kan doorgaan is nog maar zeer de vraag. Ondertussen liet de organisatie van het Gladiolen-festival in Olen reeds weten dat het kiest voor een uitstel tot volgend jaar. “Dat we Clamotte Rock dit jaar in mei kunnen laten plaatsvinden, is momenteel niet de allergrootste prioriteit voor ons”, gaat Ooms verder. “De gezondheid van zowel de bands, de vrijwilligers, het publiek en onszelf komt uiteraard op de eerste plaats. Hierdoor hebben we ook alle plannen voor het verschuiven van Clamotte Rock naar 2021 klaar liggen.”

Haalbare kaart

Momenteel is de organisatie in overleg met alle bands om, indien het niet mag doorgaan, de ganse affiche een jaartje op te schuiven. Omdat er grotendeels Belgische bands op het programma staan lijkt dit een haalbare kaart, enkel de Australische band Wolfmother lijkt hier een uitzondering op te zijn. “We achten de kans zelfs bestaande dat Wolfmother hun ganse Europese tournee zal afzeggen omwille van het corona-virus dat in Europa de bovenhand heeft. Omdat we vooruit willen kijken en om dit op te vangen, zijn we intussen in gesprek met een eventuele vervanger voor de band. Indien nodig welteverstaan!”

Gezondheid voorop!

Het is dus afwachten op een signaal van de overheid voor de organisatoren van Clamotte Rock. “Van zodra duidelijk is dat het niet kan en mag doorgaan brengen we onmiddelijk onze bezoekers, sponsors, bands, leveranciers, buren, medewerkers en nog vele anderen op de hoogte. Voor ieder van hen staat de communicatie klaar en dient er maar op de ‘enter’ knop gedrukt te worden om ze te verwittigen”, gaat het verder. “Voor ons is het vandaag echter heel duidelijk dat de gezondheid van iedereen de absolute prioriteit is en of de editie van Clamotte doorgaat in 2020 of 2021, da’s nu niet het belangrijkste. We hopen uiteraard dat de situatie snel duidelijk wordt, maar op beide scenario’s zijn we voorbereid!”