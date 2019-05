Clamotte Rock Herenthout is klaar voor een zonovergoten festival weekend! Jurgen Geyselings

30 mei 2019

09u36 1 Herenthout Hemelvaartweekend, dat betekent voor de Herenthoutenaren dat het stoetersdorp voor een weekend omgeruild wordt tot Clamotte-dorp. Jong en oud maakt zich op voor twee dagen vol muziek, plezier en vertier op de festivalweide aan Oosterhoven achter speelgoedwinkel Happyland. Met de zomerse temperaturen die voorspeld worden zijn de weergoden de organisatie van het Clamotte Rock festival alvast goedgezind.

Dit weekend staat in Herenthout voor de 23ste keer Clamotte Rock op het programma. In een vroeger leven ging het festival door het leven als het Hooifeestenfestival dat plaatsvond aan de Bouwelsesteenweg. Met de verhuis richting het grotere festivalterrein aan Oosterhoven en de naamsverandering zette de groei van het festival zijn weg verder. “Vorig jaar konden we op zaterdag in de loop van de festivaldag het bordje ‘uitverkocht’ aan de inkom hangen,” vertelt Clamotte-voorzitter Sander Ooms. “Met de cijfers die we kunnen raadplegen betreffende de voorverkoop van de editie van dit jaar durven we vooropstellen dat we datzelfde bordje dit jaar nogmaals kunnen boven halen. We verwachten op vrijdag én op zaterdag dat de weide en de bijhorende grote festivaltent volledig zal vol lopen. Het terrein geeft op vrijdag plaats aan tweeduizend bezoekers, en op zaterdag wanneer ook de dj-stages hun deuren openen kunnen er 3 500 feestvierders de weide betreden.”

“Met ons comité, bestaande uit tien kerels, proberen we er ieder jaar weer in te slagen om de bezoekers een zo aangenaam en gezellig mogelijk festival voor te schotelen”, gaat Ooms verder. “Tien Clamotters die gedurende de opbouw van het festivalterrein letterlijk op de festivalweide werken, eten en slapen. Het schept een onderlinge vriendschapsband die met geen woorden te beschrijven is.”

Zonder twijfel zijn de meer dan tweehonderd vrijwilligers dé sterkte van Clamotte Rock Joachim Van Den Bulck

“Maar de Clamotte Rock-familie is veel groter dan deze tien organisatoren,” vertelt mede-organisator Joachim Van Den Bulck. “Van bij de start van de opbouw is het één grote familie die langskomt op de weide. De talloze helpende handen bij de opbouw van de tent, het plaatsen van het podium, de aankleding van de inkom, het timmerwerk aan de togen en tijdens het festival zelf zijn ontelbaar. We kunnen er nu al zeker van zijn dat we na het weekend kunnen afklokken op meer dan tweehonderd vrijwilligers. Zonder twijfel is deze Clamotte Rock familie dé sterkte van het ganse Clamotte Rock-gebeuren.”

Wanneer de vrijwilligers de sterkte van Clamotte Rock zijn volgens Van Den Bulck kunnen we ook stellen dat Bert Schallenbergh de sterkte van de affiche is. Bert staat in voor de indeling van de affiche en het contact met de talloze groepen die er op het podium verschijnen gedurende het festival. “Na talloze mislukte pogingen gedurende de voorbije jaren is het ons dan dit jaar toch eindelijk gelukt. Black Box Revelation verschijnt elf jaar na hun eerste passage terug op het Herenthoutse podium van Clamotte Rock”, glundert Schallenbergh “We kunnen stellen dat ons festival samen met de band van Jan Paternoster een gestage groei gekend heeft.” De affiche-planner kijkt zelf uit naar de optredens van De Mens, Mud II en Crackups. “Tevens ben ik benieuwd naar de Nederlandse band My Baby, dé sensatie bij onze Noorderburen. Deze band stond al met tal van grootheden zoals Seasick Steve op het podium over de ganse wereld. Zo stonden ze in het verleden al drie keer op het podium van Glastonburry, één van ‘s werelds grootste festivals. Ik ga er vanuit dat My Baby, zaterdag in de vroege avond op het programma, wel eens de verrassing van Clamotte Rock zou kunnen worden.”

Clamotte Rock vindt plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni op de het festivalterrein aan Oosterhoven in Herenthout. Op vrijdag passeren Daan, De Mens en Mud II in de grote festivaltent, op zaterdag is het de beurt aan Black Box Revelation, Zwangere Guy, Praga Khan, Shameboy, Jan Vervloet en nog vele anderen. Wie nog tickets in voorverkoop wil zal snel moeten zijn. Tickets zijn verkrijgbaar via www.clamotterock.be, al acht de organisatie de kans ook nog bestaande dat er aan de kassa zelf nog enkele inkomtickets beschikbaar zullen zijn.