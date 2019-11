Clamotte Rock haalt meteen fors uit, Australische rockers van Wolfmother staan bovenaan affiche Jurgen Geyselings

20 november 2019

10u05 0 Herenthout ‘ Clamotte Rock 2019 uitverkocht ’, alsof het gisteren was. Het jaar is nog niet ten einde of de organisatoren van het Herenthoutse festival komen al naar buiten met hun eerste namen voor het Herenthoutse muziekfeest van volgend jaar. Wolfmother, de Australische rockband van frontman Andrew Stockdale zal de festivaltent op zaterdag 23 mei laten ontploffen.

Clamotte Rock doet met de komst van de Australische band Wolfmother de naam van het Rockfestival alle eer aan. Met deze band zullen de gitaren op het festival harder klinken dan ooit tevoren. Wolfmother stond al op de grootste podia in de muziekwereld, zo lieten ze hun typische gitaargeluid al weerklinken op Rock Werchter, Pukkelpop en Pinkpop. Festivals die zonder moeite zestigduizend mensen naar het podium lokken, Clamotte Rock U weze gewaarschuwd voor een bomvolle tent! Tijdens de hits ‘Woman’ en ‘Joker and The Thief’ zullen de zware piketten alle moeite hebben om de blauw-gele festivaltent op Oosterhoven niet de lucht in te laten vliegen.

Affiche

Verder op de affiche van Clamotte Rock 2020 vinden we onder andere vaste waarde dj Hypesquad en de Belgische revelatie RHEA, deze laatste band haalde reeds twee hoge noteringen in de Afrekening. Met The Darkraver, een levende legende in de Hard- en Freestyle scene maakt het festival zijn vierde naam op de affiche bekend. “De rest van de line up wordt op een later moment bekend gemaakt’, laat de organisatie weten.

Uitverkocht

Dat het grote publiek de laatste jaren de weg vond naar het Herenthoutse festival was te merken aan het bordje ‘Uitverkocht’ dat de voorbije twee edities bovengehaald mocht worden. Vanaf woensdag 20 november zijn de Early Bird Combi tickets van dertig euro verkrijgbaar via www.clamotterock.be en vanaf vrijdag 22 november zijn deze te vinden bij krantenwinkels Aktueel en ‘t Krantje in Herenthout en Papyrus in Nijlen. De gewone tickets komen op een later tijdstip op de markt. Clamotte Rock vindt plaats op 22 en 23 mei 2020 op het festivalterrein te Oosterhoven.