Clamotte Rock 2020 gaat niet door: affiche verschuift naar volgend jaar en er komt een derde festivaldag Jurgen Geyselings

31 maart 2020

10u01 8 Herenthout Ook de organisatoren van Clamotte Rock moeten na lang vergaderen en logisch nadenken het onderspit delven tegenover het allesbepalende coronavirus. De editie van 2020 wordt verschoven naar mei 2021 met een zo goed als identieke affiche. Opvallend gegeven: Volgend jaar pakt Clamotte Rock uit met een derde festivaldag!

“Het komt niet aan als een verrassing, maar het doet toch pijn”, klinkt het bij de organisatie. “Clamotte Rock vindt dit jaar niet plaats en verschuift naar mei 2021. Hoewel we geloven dat muziek een machtig medicijn is, primeert de gezondheid van onze bezoekers, crewleden, artiesten en leveranciers.”

Enkele weken geleden werd ik misselijk bij deze gedachte, ondertussen is wel duidelijk dat het niet anders kan en dat de gezondheid primeert! Sander Ooms

Ook festivalvoorzitter Sander Ooms is er het hart van in maar beseft maar al te goed dat er geen andere mogelijkheid dan de deze was.“Enkele weken geleden werd ik misselijk als er over een uitstel van ons festival gesproken werd,” vertelt hij. “Het is de allereerste keer in mijn 25 jaar bij het organiserend comité dat het festival niet kan doorgaan. Ik kan zeggen dat het enorm veel pijn doet om dit te moeten meedelen aan onze festivalgangers, maar de veiligheid en de gezondheid van iedereen komt ook voor mij op de eerste plaats!”

Affiche verschuiven naar 2021

Het festival probeert zoveel mogelijk bands die dit jaar op de affiche stonden mee op te nemen in de editie van 2021. Bart Peeters komt al zeker terug op vrijdag 14 mei 2021. Ook Warhola, Glints, Sloper, Rhea, Crooked Steps, Dr Lektroluv, The Darkraver, Hypesquad, Superstyling, Dj Jan, Laston & Geo, Dj Kerck, The Chalkheads en Back To Basicz hebben reeds bevestigd. De gesprekken met de Australische rockband en hoofdact van dit jaar Wolfmother zijn momenteel nog lopende. Deze band besliste deze week nog om hun ganse Europese tournee te cancellen omwille van het corona-gevaar in Europa.

Derde festivaldag

Een opvallende vaststelling is dat het Clamotte Rock festival volgend jaar met één dag uitgebreid wordt. In het Hemelvaartweekend van 2021 zullen er naast de gebruikelijke vrijdagavond en zaterdag de ganse dag, ook op donderdagavond muziekbands op het podium verschijnen. Hoe die derde dag ingevuld wordt is nog een groots geheim voor de buitenwereld. De vorige keer dat het festival drie dagen duurde, in 2016 stonden op die ene extra festivaldag groepen van het zwaardere kaliber op het podium. Onder meer Bulls On Parade, Sons Of Lioth en Psycho 44 namen toen de tent volledig met zich mee. We zijn benieuwd met welke namen het festival volgend jaar zal uitpakken op die extra festivaldag. Clamotte Rock viert volgend jaar zijn tiende verjaardag. Het Hooifeestencomité dat instaat voor de organisatie, en in 1996 voor de allereerste keer het Hooifeestenfestival organiseerde, viert dan zijn vijfentwintig jarig jubileum. Tijd voor een groots driedaags muziekfeest op Oosterhoven dan!

Tickets blijven geldig

“De reeds aangekochte tickets blijven hun waarde behouden” laat het Hooifeestencomité nog weten. “Iedereen die zijn ticket houdt voor 2021, en zo het voortbestaan van het festival steunt, wordt beloond met twee consumptiebonnen voor 2021". Voor antwoorden op de meest gestelde vragen kan men terecht op www.clamotterock.be/geen-clamotte-rock-in-2020. Alle andere vragen kunnen via mail verstuurd worden naar info@clamotterock.be.

Boodschap voor iedereen

Ten slotte komt Clamotte Rock nog met een boodschap voor éénieder die dit leest: “Mogen we jullie verder er nog even aan herinneren om thuis te blijven, handen regelmatig te wassen en social distancing te hanteren. Volg de maatregelen van de overheid op en #savethesummer”, laten de organisatoren weten. “We wensen langs deze weg ook iedereen in de zorgsector een hart onder de riem te steken: echte helden dragen geen cape!”