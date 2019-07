Chirokermis staat voor de deur in Herenthout Jurgen Geyselings

10 juli 2019

10u13 5 Herenthout Komend weekend staat op de terreinen van Chiro Herenthout traditiegetrouw Chirokermis op het programma. Een weekend boordevol leuke activiteiten voor jong en oud. Op het Chiroheem aan de Bouwelsesteenweg kan je drie dagen spelen, eten, drinken en feesten.

Vrijdagavond gaat in Herenthout Chirokermis van start. In de feesttent op het groene grasveld van Chiro Herenthout staat dan de ‘Plezante Quiz’ op het programma. Teams van vijf deelnemers per ploeg strijden er voor de overwinning. Zaterdag zit boordevol activiteiten. in de namiddag nemen verschillende teams het tegen elkaar op tijdens ‘Spel zonder Grenzen’. Een aanrader voor zowel deelnemer als voor het publiek, spektakel gegarandeerd. Voorafgaand aan de grote tentfuif met tal van topdj’s die ‘s avonds plaatsvindt, wordt er een kinderfuif georganiseerd voor de kleinsten in de vooravond. Tussen vijf uur en acht uur kunnen de kinderen hun benen komen loszwieren op de leukste muziek in de fuiftent.

Op zondag, slotdag van Chirokermis, meten de sportievelingen zich met elkaar tijdens het recreatief Outdoor-Volleybaltornooi van Chiro Herenthout. Covergroep Creep sluit, zoals de laatste jaren al meermaals het geval was, Chirokermis af met een groots optreden in de feesttent. Gedurende het ganse weekend kan iedereen genieten van lekkere mosselen in het Mosselrestaurant. In de bodega worden de lekkerste cocktails bereid die genuttigd kunnen worden op het zomers terras.