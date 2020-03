Chiro Herenthout roept op om komende zondag allemaal samen op fluitje te blazen: “Zondag is en blijft Chirodag” Jurgen Geyselings

16 maart 2020

10u46 62 Herenthout Chiro Herenthout roept iedereen in Vlaanderen die lid is van de jeugdbeweging op om volgende week zondag in hun outfit rond te lopen. Aan alle leiders en leidsters wordt gevraagd dat ze stipt om 14 uur zo hard mogelijk op hun Chirofluitje blazen. “Want zondag is en blijft Chirodag, ook tijdens de coronacrisis!”

Zondag hielden de leiders en leidsters van Chiro Herenthout al een voorproefje door hun eigen leden op te roepen om in Chirokleren de zondag door te komen en een foto of filmpje ervan te posten op hun Facebookpagina. Stipt om 14 uur namen alle leiders en leidsters van de Herenthoutse Chiro hun fluitje in de mond in hun eigen tuin en weerklonk over gans Herenthout een boodschap van samenhorigheid in de vorm van een ‘fluitgeluid’.

Omdat de oproep veel bijval kreeg van iedereen in het dorp gaat de Herenthoutse Chiro nu een stapje verder en hopen ze om gans Vlaanderen warm te krijgen om op zondag toch een vorm van verbondenheid onder de Chiroleden te creëren.

“Een warme oproep aan alle Chiroleden en oud-leden”, staat te lezen op de Facebookpagina van Chiro Herenthout. “Verspreid mee onze boodschap. Fluit mee op zondag 22 maart om 14 uur stipt. Deel jullie video met de hashtag #fluitmee en laat zien dat Chiro niet klein te krijgen is. Zondag is Chirodag!”