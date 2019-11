Charel Cambré lanceert nieuwe Pinanti United op de Boekenbeurs: “Voor iedere verkochte strip gaat één euro naar foundation van Rode Duivel Jan Vertonghen” Jurgen Geyselings

10 november 2019

17u52 22 Herenthout Ook Herenthouts strafste tekenaar Charel Cambré (51) zat op de Boekenbeurs in Antwerpen. De lancering van zijn nieuwe stripalbum van de reeks Pinanti United, waarin deze keer Rode Duivel Jan Vertonghen centraal staat, combineerde hij met een actie voor het goede doel. Per verkocht exemplaar op de beurs gaat er één euro naar de Jan Vertonghen Foundation.

In het nieuwe album van Pinanti United van de hand van Charel Cambré staat de figuur van Rode Duivel Jan Vertonghen centraal. Het nieuwe album met de titel ‘Vertonghen en co’ gaat over de avonturen van voetbalclub Pinanti United, waar trainer Raymond de scepter zwaait over zijn ploeg jonge. Het zijn de jeugdige Vertonghens, De Bruynes, Lukaku’s en nog vele andere hedendaagse Rode Duivels die de hoofdrol spelen. Knap dribbelwerk, omkoping, ‘extra time’, terreinverzorging, nieuwe tactieken, slapende scheidsrechters of schreeuwende voetbalouders aan de zijlijn zorgen ervoor dat de lach van de lezer nooit buitenspel staat. “Van de vorige albums gingen er zo'n vierduizend exemplaren over de toonbank”, weet Alex De Meester van uitgeverij Indruk die instaat voor de strips van Pinanti United. “Striptekenaar Charel Cambré heeft een aparte, herkenbare stijl. Bovendien staat hij zelf in voor de verhaaltjes, de tekeningen, teksten en zijn welbekende grappen in de strips van Pinanti United.”

Voetbalstrips

Charel Cambré leerde tekenen op bierviltjes die hij vond in het café van zijn ouders in Herenthout. In de jaren negentig rolde hij in de stripwereld en begon hij aan de reeks ‘Streetkids’. Studio 100 merkte het talent van Cambré op en huurde hem in om scenario’s en tekeningen te maken voor onder andere ‘Spring’ en ‘Mega Mindy’. In 2005 mocht hij ook bij Studio Vandersteen aan de slag. Enkele jaren later begon Cambré aan zijn eigen strip ‘Jump’, dat de vreemde avonturen van drie hippe vrienden vertelt. Hij verzorgde ook de tekeningen van ‘Amoras’, een volwassen herwerking van Suske en Wiske. Enkele jaren geleden kwam hij op het idee om strips te maken over voetballers doordat hij het succes ervan elders in de gaten kreeg. “Het viel me op dat in Engeland strips over voetballers verkochten als zoete broodjes. Hierdoor begon ik met de Pinanti United-albums en met succes. Dat het nieuwste album ten voordele is van het goede doel maakt het natuurlijk des te leuker.”

Toen ik in een Amsterdams ziekenhuis kennis maakte met een speelstad voor patiënten wist ik het meteen: hier ga ik me voor inzetten in België! Jan Vertonghen

De Jan Vertonghen Foundation streeft ernaar om kinderen in ziekenhuizen te laten ontsnappen aan de steriele omgeving van een hospitaal. Dat doen ze door speelterreintjes te voorzien in de gebouwen, zogenaamde ‘Playgrounds’. “Ik was enkele jaren geleden op bezoek in een Amsterdams ziekenhuis en daar viel mijn oog op een prachtige speelstad die er was voor patiënten”, aldus Vertonghen. “Het liet me niet los en ik besliste om me er ook voor in te zetten. De Foundation werd opgericht rond mijn honderdste interland als Rode Duivel. Voor mij is de foundation een bijzondere manier om stil te staan bij het geluk dat ik als voetballer heb. Ik ben zelf vader van twee gezonde kinderen en kan me geen beter doel voor ogen stellen dan me in te zetten voor kinderen die het minder hebben.”