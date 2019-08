CD&V Herenthout vraagt aandacht voor zwakke weggebruiker bij schoolbegin Jurgen Geyselings

28 augustus 2019

16u50 2 Herenthout CD&V Herenthout vraagt zoals ieder jaar bij het begin van het nieuwe schooljaar extra aandacht voor de veiligheid van de kinderen die met de fiets naar school trekken. Dit gebeurt in vorm van een affichecampagne met de slogan ‘Veilig terug naar school’. Rondom de Herenthoutse scholen zullen de affiches zichtbaar zijn achter de ramen van de huizen.

“Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, voor het klimaat en voor sociaal contact”, weet Herenthouts CD&V-kopstuk Maurice Helsen. “We trachten ervoor te zorgen dat onze schoolgaande kinderen in de meest veilige omstandigheden kunnen fietsen, ook en vooral in onze Herenthoutse schoolomgevingen.”

Met de affichecampagne roept de partij iedereen op om samen te zorgen voor een veilig schoolbegin. “We vragen extra aandacht voor correct weggedrag bij iedereen, zowel bij de automobilisten, fietsers en de andere weggebruikers”, gaat Helsen verder. “Om de focus van de campagne vooral op de schoolomgeving te houden, hebben we er dit jaar voor gekozen om de affiches uitsluitend rond de scholen te bedelen.” In het Herenthoutse straatbeeld rondom de scholen zal je dan ook in deze tijd tal van affiches achter de ramen van de huizen zien verschijnen. Het sensibiliserend karakter van deze campagne zal volgens CD&V Herenthout zeker bijdragen tot een veilige start van het nieuwe schooljaar.

Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar.