Carolien (31) opent allereerste tattooshop in Herenthout Jurgen Geyselings

13 januari 2020

18u00 0 Herenthout Aan de Nijlensesteenweg in Herenthout heeft Carolien Michielsen (31) op 2 januari haar eigen tattooshop ‘Dot Tattoo’ geopend. Na een oefenperiode van drie à vier jaar achtte Carolien de tijd rijp voor haar eigen zaak. Haar man Ken Van Der Elst bouwde de voorste kamer van hun huis om tot een kant-en-klare tattooshop.

Samen met haar man Ken Van Der Elst (41) en haar zoontje Jesse Michielsen (7) woont Carolien Michielsen sinds een jaar of drie aan de Nijlensesteenweg in Herenthout. Carolien is afkomstig uit Vorselaar en vond aan de Nijlensesteenweg in Herenthout een huis dat zich perfect leende voor een tattooshop. Op 2 januari maakte ze haar droom waar. “Ik zet sinds een jaar of drie tattoos bij kameraden en bij mijn man Ken”, weet ze. “Volgens mij is het de allereerste officiële tattooshop in het dorp. Superleuk!”

Kunstzinnig

Carolien is een kunstzinnige dame en leerde het tatoeëren volledig zelf. “Ik kocht enkele jaren geleden het tattoomateriaal van een vriend over en zo ben ik ondertussen geëvolueerd tot wie ik nu ben. Ik heb helemaal mijn ding gevonden”, verduidelijkt ze.

‘Dot Tattoo’ is alle dagen op afspraak open. Carolien werkt in het dagelijkse leven bij een dienstenchequebedrijf en heeft ‘s avonds alle tijd om haar klanten met raad en daad bij te staan. “Op maandag en dinsdagavond staat de deur van mijn zaak open voor iedereen om een kijkje te komen nemen en om informatie te bekomen. De rest van de week werk ik op afspraak.”

Toegankelijk

Carolien wil van ‘Dot Tattoo’ een toegankelijke zaak maken waar jong of oud en ruw of minder ruw zijn smaak vindt. “Ik hou van het fijnere tattoowerk en zet mijn deur open voor iedereen”, aldus nog Carolien.