Buurvrouwen naaien meer dan 2.300 mondmaskers in één maand: “Bijna bandwerk geworden” Jurgen Geyselings

20 april 2020

13u56 0 Herenthout In Herenthout zijn sinds een maand vijf buurvrouwen elke mondmaskers aan het naaien. Wat begon als een éénmalige opdracht groeide uit tot een kleine fabriek.

Vijf buurvrouwen uit de Ganzerikstraat in Herenthout begonnen exact een maand geleden met het maken van mondmaskers. Ondertussen rolden meer dan 2.300 mondmaskers vanonder de naaimachine van Simonne Mertens. Samen met haar buren Kelly Wouters, Marie-Louise van Gossem, Chris Buts en Cindy Fransen startte ze op 20 maart maskers te maken.

Vier van de vijf dames kregen we samen voor de foto. Op veilige afstand van elkaar zetten Marie-Louise, Simonne en Kelly zich aan tafel, omdat Chris niet op anderhalve meter kan plaatsnemen aan tafel plaatst ze zich ver genoeg achter de andere dames. Op een normale naaidag werken de vrouwen vanuit hun eigen living.

Bandwerk

“Het is begonnen toen het rusthuis in Wiekevorst om mondmaskers vroeg”, vertelt Simonne. “Ik stelde één van de buurvrouwen de vraag of ze lakens had en er al lapjes uit wilde snijden. Niet veel later sprongen de andere drie buurvrouwen op de kar. De ene knipt de lakens, de andere naait, nog eentje legt de plooien in de maskers en ga zo maar door. Het is ondertussen bandwerk geworden voor ons. Alles gebeurt volgens de coronamaatregelen, met handschoenen en ontsmettingsgel.”

De maskers worden van living naar living gebracht in gesloten doosjes, zodat niemand aan de maskers kan komen met zijn handen. “We plaatsen de doosjes in de inkomhal zodat we geen fysiek contact hoeven te hebben.”

Alle richtingen

De Herenthoutse mondmaskers gingen al verschillende richtingen uit. “We leverden al aan de rusthuizen in Wiekevorst, Lille en Herentals”, gaat Simonne verder. “Ook de psychiatrie, de thuiszorg, het Wit-Gele kruis, de federale politie, de kinderafdeling van het ziekenhuis in Malle en het ziekenhuis in Lier hebben we al bevoorraad. We maakten ook honderden mondmaskers voor privépersonen.”

De Herenthoutse dames zorgen desgevallend ook voor een passende print. Zo krijgen de kapsters mondmaskers met een schaar en een ijsventer met een ijsje erop.

In het begin kregen we ons materiaal van alle kanten, intussen kopen we zelf rekkers en stikzijde aan Simonne Mertens

Het overgrote deel van de mondmaskers werd gratis verdeeld, maar momenteel vragen de dames een onkostenvergoeding omdat de gratis grondstoffen flink geslonken zijn. “In het begin kregen we langs alle kanten stof, rekkers en stikzijde aangereikt maar dat is al serieus geminderd”, weet de Herenthoutse. “Stof hebben we nog in overvloed, maar ondertussen kopen we op eigen houtje rek en stikzijde aan en vragen we één euro voor de onkosten aan onze afnemers.”

Wachtlijst

Dat de dames nog werk hebben de komende dagen en weken staat als een paal boven water. Vorige week nog werd er, ieder in zijn eigen living welteverstaan, met een glaasje bubbels geklonken op het tweeduizendste exemplaar en ondertussen ligt er een wachtlijst van vijfhonderd maskers bij de buurvrouwen. “Op deze manier hopen we samen met de vele, andere mensen die volop mondmaskers maken in hun eigen living ons steentje bij te dragen om het virus een halt toe te roepen”, besluit Simonne Mertens.