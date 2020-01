Brunchen met reisverhalen over Madagaskar en Gambia in Huis Driane op 9 februari Jurgen Geyselings

23 januari 2020

10u56 2 Herenthout Zondag 9 februari organiseert GROS een brunch aangevuld met leuke, leerrijke reiservaringen uit Madagaskar en Gambia. De reizigers ontvingen subsidies en komen vertellen over hun projecten en wat er met het ontvangen geld werd verwezenlijkt.

Wie benieuwd is naar leuke reisverhalen uit Madagaskar of Gambia kan op zondag 9 februari terecht in Huis Driane te Herenthout. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) biedt dan een heerlijke Fairtradebrunch aan met lokale, verse producten gevolgd door een voorstelling van twee projecten die het afgelopen jaar een subsidie van GROS gekregen hebben. Namelijk de Madagaskar-reis van de familie Van Dyck-Granaas en de Gambia-reis van Rik Janssens. Beiden komen vertellen over hun project en wat er met het gekregen geld verwezenlijkt werd.

Madagaskar

Bram Van Dyck en Kristina Granaas trokken vorig jaar met hun twee kinderen voor drie maanden naar Madagaskar waar ze gingen helpen bij vier verschillende projecten die in het teken stonden van duurzaamheid en milieu. Het gezin werkte hiervoor zamen met de organisaties ‘Reef Doctor’ en ‘MRCI’. Het doel van de Madagaskar-reis was om een andere kijk te krijgen op het leven van mensen in een derdewereldland.

Gambia

Rik Janssens heeft een buitenlandse stage in de verpleegkunde achter de rug en deed vrijwilligerswerk in een ziekenhuis, een weeshuis en een kleuterschool in Gambia. Hij zamelde medisch materiaal in en zorgde voor matrassen en medicatie. Rik zal op zondag 9 februari zijn verhaal over zijn leerrijke reis vertellen aan de aanwezigen.

Inschrijven kan bij Loket Vrije Tijd, via het telefoonnummer 014 50 78 50 of via vrije.tijd@herenthout.be. Inschrijvingen moeten voor 2 februari 2020 binnen zijn en de brunch en reisverhalen samen kosten 6 euro per persoon. Gedurende de brunch kan men ook een volle spaarkaart met Fairtrade logo’s komen inwisselen voor een leuk Fairtrade geschenk.