Broers van Braca zijn ‘Nief Talent’ van Herenthoutse muziekscène Jurgen Geyselings

02 december 2019

15u12 1 Herenthout In Jeugdhuis ‘t Verschil in Herenthout streden dit weekend jonge muzikale talenten voor de overwinning tijdens ‘Nief Talent’. De laureaat van de avond, ‘Braca’ van Seppe en Lander Dankers, zal het op 13 maart opnemen tegen de winnaars uit de andere deelnemende gemeenten.

Braca, het muziekproject van Seppe (27) en Lander Dankers (23) won vrijdagavond de muziekwedstrijd ‘Nief Talent’ in Herenthout. ‘Nief Talent’ is een organisatie van de jeugdhuizen en vrijetijdsdiensten van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. De finale vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020 in het jeugdhuis van Herentals. De eindwinnaar mag drie dagen gaan opnemen in een professionele muziekstudio in de buurt.

Het winnende duo komt uit een gezin met vier kinderen uit Herenthout. Seppe ging als jonge knaap naar de muziekacademie en leerde er accordeon spelen, terwijl zijn broer Lander koos voor gitaar.

Doorheen de jaren speelden ze in hardrockbandjes of volgden hun grote voorbeelden, zoals Bob Dylan en Johnny Cash. In 2015 begon Lander een soloproject met eigen werk, maar al sprong Seppe op de kar. Braca was gevboren. Braca thuisbrengen in één genre is moeilijk, maar ze brengen moderne folk met hinten van wereldmuziek en straatmuzikanten.