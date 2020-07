Braderij en maandelijkse markt in augustus geannuleerd Jurgen Geyselings

31 juli 2020

15u56 2 Herenthout Het gemeentebestuur van Herenthout heeft deze week beslist dat de maandelijkse markt in augustus en de jaarlijkse braderij worden geannuleerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In Herenthout zal dit jaar geen braderij doorgaan. De braderij stond van 21 tot 25 augustus op de kalender en zou worden afgesloten met de maandelijkse markt. Het verplichte individueel bezoek met mondmasker, de maximale winkelduur van 30 minuten en het verbod op consumptie van voeding en drank staan bovendien ver verwijderd van wat de Herenthoutse markt en braderij zo typeert en aantrekkelijk maakt.

“Door de snelle en doorgezette verspreiding van het virus in de provincie werd in overleg met de crisis-cel Neteland en met de noodplanningscoördinatoren besloten tot afgelasting”, gaat het verder. “Dit was een moeilijke beslissing maar het lokaal bestuur vraagt begrip. De veiligheid en de gezondheid van onze inwoners komen op de eerste plaats.”