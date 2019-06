Bos aan Kapellekensboom omgevormd tot buurtbos Jurgen Geyselings

26 juni 2019

10u54 0 Herenthout Herenthout heeft sinds kort een buurtbos. Het bos aan Kapellekensboom tussen de Bergense Steenweg en de Koestraat is recent omgevormd tot een buurtbos. Bosgroep Zuiderkempen vzw heeft twee infoborden geplaatst aan de ingangen van het bos om duidelijk te maken dat het bos vrij toegankelijk is voor iedereen. Een buurtbos is opengesteld voor iedereen en er is vrije toegang voor de wandelaar. De wandelaars en spelende kinderen hoeven in de toekomst niet meer op de paadjes in het bos te blijven, maar mogen vrij tusssen de bomen door spelen en lopen.

Voor een buurtbewoner aan Kapellekensboom is het recent omgevormde buurtbos al lang geen bos meer. “Binnenkort zijn er dus nog enkel een massa paadjes met hier en daar een boom te vinden”, klinkt het bij de buurtbewoner. “Met een bos zal het niets meer te maken hebben. Men kan het beter Kapellekespark noemen, maar zeker geen bos.” Door de vrije doorgang te geven tussen de bomen door vreest de buurtbewoner dat de onderbegroeiing in het bos volledig zal verdwijnen. “Wanneer ik twintig jaar geleden ‘s morgens door het venster keek zag ik makkelijk tien tot twintig konijnen rondhuppelen. Het is ondertussen al meer dan tien jaar geleden dat ik nog een konijn gezien heb. Vooral door het meer en meer verdwijnen van de onderbegroeing tussen de bomen.”

In een buurtbos zijn honden toegelaten maar dienen wel aan de leiband bij hun baasje te blijven. Zoals overal zijn de hondeneigenaars verplicht om de uitwerpselen van hun hond mee terug te nemen. De hondenbaasjes zijn ook in een buurtbos verplicht een daartoe bestemd zakje op bij zich te hebben om dit te tonen bij een eventuele controle door de toezichthouders. De boswegen zijn in het buurtbos aan Kapellekensboom vrij toegankelijk voor fietsers, maar ruiters en menners zijn er niet toegelaten. Het buurtbos is vrij toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.