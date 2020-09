Boeiende najaarslezingen op het programma dankzij de Bibliotheken in het Neteland Jurgen Geyselings

06 september 2020

14u35 0 Herenthout De bibliotheken van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar werken onder de naam ‘Bibliotheek Neteland’ al een tijdje nauw samen. Jaarlijks organiseren zij samen verschillende lezingen rond een bepaald thema. In het najaar van 2020 staan de lezingen in het teken van ‘vijf inzichten voor het nieuwe decennium’.

Op de agenda staan lezingen van wetenschapper Lander Van Tricht over de gevolgen van de klimaatopwarming, van professor Stijn Derammelaere over artificiële intelligentie, van journalist Hans Vandeweghe over de sportindustrie, van reporter Jan Balliauw over de invloed van Rusland en de VS op het Westen en van wetenschapsjournalist Mark Mieras over het beste uit de hersenen halen.

Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan bij een van de deelnemende bibliotheken of via www.nete.land/lezingen. Omwille van het coronavirus zijn de plaatsen beperkt tijdens de lezingen. Deelname bedraagt vijf euro per persoon per lezing. De najaarslezingen zijn een samenwerking van de bibliotheken van Neteland, Vormingplus en Thomas More.