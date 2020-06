Blaaswerken zorgen voor lichte verkeershinder Jurgen Geyselings

02 juni 2020

Vanaf vandaag tot en met maandag 15 juni laat Proximus blaaswerken uitvoeren in Herenthout. Deze vinden plaats op het openbaar domein in Nijlense Steenweg, Gelderstraat, Bouwelse Steenweg, Itegemse Steenweg, Boeyendaal, Boudewijnlaan, Molenstraat en Herentalse Steenweg

De blaaswerken gebeuren vanuit een nieuw aan te leggen blaasput in Nijlense Steenweg naar een bestaande blaasput in Bouwelse Steenweg. In de andere straten gebeuren de blaaswerken vanuit bestaande blaasputten. De werken zullen vermoedelijk tien werkdagen in beslag nemen.

Op sommige van de locaties waar gewerkt wordt en voor de duur van die werken zal een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur gelden.