Binnen- en buitenlandse G-Judoka’s zakten zaterdag af richting Herenthoutse Sporthal ‘t Kapelleke Jurgen Geyselings

05 oktober 2019

15u22 0 Herenthout In de Herenthoutse Sporthal ‘t Kapelleke was het zaterdag over de koppen lopen. Honderdvijftig G-sporters namen er deel aan het veertiende internationaal G-Judo tornooi dat plaatsvond. Het betreft een tornooi voor mensen met een beperking. De deelnemers waren van binnen- en buitenlandse afkomst. Zo zakten er zaterdag Duitsers, Engelsen, Nederlanders en Ieren af richting Herenthout.

De Herenthoutse Mori-No-Otoko G-Judoclub organiseerde zaterdag reeds voor de veertiende keer hun internationaal G-Judo tornooi. Op de tatami verschenen judoka’s vanuit alle windstreken. Verdeeld over vijfentwintig teams namen er een honderdvijftigtal deelnemers deel. Er waren afvaardigingen aanwezig vanuit Vlaanderen en Wallonië, maar ook buiten de landsgrenzen krijgt het Herenthoutse tornooi aanzien. Zo verwelkomde de organisatie judoka’s uit Duitsland, Engeland, Ierland en Nederland.

Zonder onze talrijke sponsors zouden dagen als deze niet kunnen plaatsvinden Alfons Bosmans

“De organisatie van dit evenement is een tijdrovend en financieel huzarenstukje”, weet bezieler van de Herenthoutse G-Judo Alfons Bosmans. “We zijn fier hier zoveel deelnemers uit verschillende landen te mogen begroeten. Verschillende judoka’s uit het buitenland overnachten hier in de buurt wat een serieus kostenplaatje met zich meebrengt. Daarom zijn we enorm blij met onze vele en gulle sponsors, waarbij we Kiwanis als hoofdsponsor mogen tellen. Zonder al deze sponsors zou het voor ons als organisatie niet mogelijk zijn om een dag als deze te beleven. We mogen natuurlijk ook niet onze talrijke vrijwilligers vergeten, ze steken belangeloos veel van hun vrije tijd in onze G-Judo.”

A-Judo

De deelnemers aan het tornooi worden verdeeld over verschillende niveaus, zo bekampen judoka’s elkaar met gelijke wapens. “We zijn stilaan bezig om de naam G-judo om te dopen tot A-judo”, weet Bosmans. “Voor sommigen is het moeilijker om zichzelf of hun kind te linken aan G-judo, wat staat voor Gehandicapten Judo. Met de wijziging naar A-judo, Andere Judo, hopen we de drempel voor deze mensen te verlagen. We zijn de grootste G-Judo club in Vlaanderen en daar zijn we best fier op.”