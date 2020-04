Bingo! Een nieuwe, leuke zoektocht voor de Herenthoutse kinderen. Jurgen Geyselings

24 april 2020

10u18 1 Herenthout Nadat de Herenthoutse kinderen de voorbije weken al op berenjacht en op paasei-zoektocht konden, komt men in het Stoetersdorp met een nieuwe opdracht voor de kleinsten: Bingo!

In de beginweken van de corona-crisis trokken gezinnen in Herenthout en in vele andere dorpen op berenjacht door de straten. Tijdens het Paasweekend organiseerde het lokale gemeentebestuur in samenwerking met de plaatselijke middenstand een paasei-zoektocht en nu is het in het Stoetersdorp alweer tijd voor iets nieuws: Bingo!

Dit weekend kunnen gezinsleden op zoek naar allerlei zaken die in het straatbeeld te vinden zijn tijdens een deugddoende wandeling of een ontspannende fietstocht. In een extra bijlage bij de wekelijkse corona-nieuwsbrief van de gemeente vinden inwoners zes verschillende bingokaarten, één kaart voor ieder gezinslid. Het gaat om uiteenlopende afbeeldingen zoals daar onder meer zijn een paard, een verkeersbord, een pet of een postbus.

Wie spot als eerste alle zaken die dankzij Herenthoutenaren Silke en Maite Dillen op de bingokaarten terechtkwamen? De zoektocht levert alvast veel spelplezier op voor de Herenthoutse gezinnen. In vele huiskamers is het spannend afwachten wie zondagavond binnen het gezin als bingo-kampioen van het weekend zijn bedje mag inkruipen. Zoekplezier verzekerd!