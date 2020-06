Bibliotheek heropent onder strikte voorwaarden de deuren op dinsdag 9 juni Jurgen Geyselings

03 juni 2020

19u45 0 Herenthout Net zoals in alle deelgemeenten bij samenwerkingsverband Neteland zal ook de Herenthoutse bibliotheek zijn deuren vanaf volgende week openen.

Vanaf dinsdag 9 juni zal men opnieuw in de bibliotheek aan Zwanenberg terecht kunnen tijdens de normale openingsuren. Om de veiligheid van zowel de medewerkers als de bezoekers te garanderen zal dit wel onder bepaalde richtlijnen gebeuren.

Maximum 20 aanwezigen

Bezoekers kunnen enkel binnenkomen via Zwanenberg en de uitgang is enkel via de speelplaats van de achterliggende school Klim-Op. Boeken kunnen enkel ingeleverd worden bij de aanvang van je bezoek in de daarvoor voorziene inleverschuif naast de ingang. Handen dienen ontsmet te worden bij aankomst en vertrek, de social distancing is van kracht, mondmaskers zijn sterk aangeraden en er mogen maximum twintig bezoekers samen in de bib aanwezig zijn.

Wensenlijstje

Mensen die langskomen moeten bellen aan de deur waarna je binnengelaten wordt via de zoemer. Er wordt gevraagd om alleen te komen, enkel kinderen jonger dan twaalf mogen vergezeld worden door één volwassene en het bezoek is beperkt tot maximaal een half uurtje. Stel dus vooraf best je wensenlijstje samen aan de hand van de site van de Herenthoutse Bibliotheek, zo hoef je binnen enkel je gewenste materiaal te zoeken. Leeshoeken, de leeszaal en de toiletten blijven gesloten, net als de koffieautomaat. De afhaalbib wordt stopgezet en men kan nog tot donderdagmiddag 4 juni het online formulier invullen om boeken te reserveren, die dan vanaf dinsdag 9 juni afgehaald kunnen worden tijdens de normale openingsuren.