Bewoners krijgen de kans om de voorbeeldige automobilist in hun straat te bedanken

Jurgen Geyselings

13 september 2019

16u15 0 Herenthout In Herenthout kan men, net als in vele Vlaamse gemeenten, zogenaamde ‘control cruisers’ bedanken in de toekomst. Control cruisers is de term voor automobilisten die zich aan de snelheidslimiet in het verkeer houden. Herenthoutenaren kunnen in het gemeentehuis terecht om een bord af te halen waarmee ze de chauffeurs die zich aan de verkeersregels houden in hun straat te bedanken.

Brokkenpiloten, zondagsrijders en de spreekwoordelijke Johnny’s, kortom chauffeurs die de straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Herenthout blijft er niet van gespaard. Om de chauffeurs die zich wel aan de snelheidslimiet houden een bedanking toe te sturen, deelt de gemeente net als vele andere gemeenten in Vlaanderen borden uit aan de bevolking om aan het raam te hangen. In het straatbeeld in Vlaanderen zullen de komende weken tienduizend van deze borden verschijnen.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) kwam met de term ‘control cruiser’ om deze brave chauffeurs te beschrijven. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze af en toe wel een geheugensteuntje kunnen gebruiken. Verder leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag deze chauffeurs die het rustig aan doen, wil bedanken.

In Herenthout kunnen de ‘Control cruiser’-borden opgehaald worden in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Ook via www.beloofd.be is het mogelijk om een bord aan te vragen. De campagne start op 1 oktober en loopt tot 31 oktober, maar de borden kunnen nu reeds verkregen worden.