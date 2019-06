Bewoners assistentiewoningen droppen binnenkort hun afval in ondergrondse containers Jurgen Geyselings

06 juni 2019

16u18 0 Herenthout Vele bewoners op een kleine ruimte betekent bij iedere afvalophaling een berg aan containers op de stoep. Om het de bewoners van de assistentiewoningen van Driane in de Molenstraat te Herenthout makkelijker te maken installeert IOK afvalbeheer binnenkort ondergrondse containers bij de assistentiewoningen. Hierin kan dan het afval gesorteerd worden en zo wordt een overrompeling van containers en afvalzakken op de stoep vermeden.

Het Herenthoutse college van burgemeester en schepenen geeft aan IOK afvalbeheer de opdracht om aan de assistentiewoningen van Driane een ondergronds inzamelsysteem voor afval te plaatsen. Er komen drie grote containers voor restafval, pmd en papier en karton. Op deze manier zal de overdaad aan aparte afvalcontainers en afvalzakken ingetoomd worden bij de meer dan 56 assistentiewoningen die er zijn. Bij IOK biedt men deze oplossing aan voor plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen en waar er te weinig ruimte is op de openbare weg om alle containers en afvalzakken aan te bieden.

De toegang tot de containers is afgesloten. Enkel met een badge, die aan alle bewoners wordt toegekend, kan afval in de containers worden gedeponeerd. De toegang tot de containers is voor iedereen zonder badge ontoegankelijk. Per badge worden de zogenaamde dumpingen geregistreerd en via het traditionele DIFTAR-systeem wordt berekend hoeveel men uiteindelijk individueel dient te betalen voor het afval.

“Ondergrondse containers passen mooier in het landschapsbeeld, aangezien je bovengronds enkel het topje van de ijsberg ziet, namelijk het doorgeefluik en het badgesysteem. Het design trekt bovendien minder sluikstorters aan”, klinkt het bij het Herenthoutse gemeentebestuur. “De bewoners kunnen het afval wegbrengen wanneer ze dat wensen. Ze hoeven het afval dus niet te stockeren tot wanneer de ophaalwagen passeert. Ondergrondse containers beschikken over een aangepast inwerpdeksel en de bodem zorgt ervoor dat het afval fris blijft. Dit vermindert de geurhinder aanzienlijk waardoor ook minder ongedierte aangetrokken wordt. Een ondergronds verzamelsysteem hoeft niet vaak geledigd te worden dankzij het grote verzamelvolume wat de passage van brede ophaalwagens heel wat terugdringt.”