Bende van de Kloef en uitbater café Bar-Baar knutselen aan hun allereerste ‘Trappisten en zware bieren tocht’ Jurgen Geyselings

09 december 2019

09u46 1 Herenthout Vier bierliefhebbers van De bende van de Kloef en café Bar-Baar uitbater Steven Verbruggen werken momenteel volop aan de voorbereiding van hun allereerste Trappisten en zware bieren tocht. Het betreft een wandeling van vijf kilometer met vijf tussenstops waar telkens van een hapje en een lekker biertje genoten kan worden.

Aan de toog van het Herenthoutse café Bar-Baar en met een glas gerstenat in de hand verzamelen de vier leden van De bende van de Kloef om er samen met cafébaas Steven Verbruggen de laatste hand te leggen aan hun eerste samenwerking. Op vrijdag 20 december organiseren ze in en rond het centrum van het stoetersdorp een ‘Trappisten en zware bierentocht’.

Bende van de Kloef

“Tijdens de wandeling die om en bij de vijf kilometer bedraagt krijgen de deelnemers de kans om op vijf tussenstops te genieten van een lekker biertje en een bijhorend hapje”, weet Jakke Kermis van De bende van de Kloef. Jakke Kermis is tevens voorzitter van het gezelschap en gaat door het dagelijks leven als Jan Anthonis. “Wij bij De bende van de Kloef hebben ervoor gekozen om elkaar aan te spreken met onze bijnamen, het hoort een beetje bij de aloude traditie en de authentieke café’s die we doorheen het jaar bezoeken. De drie andere leden van onze bende gaan door het ‘kloefleven’ als Eddy Scheut, Jo Caramel en Dré Ganzepoot.” Het viertal vergadert iedere maand en brouwt éénmaal per jaar in beperkte omvang zelf een bier dat ze voor eigen gebruik in hun koelkast bewaren.

De Bende van de Kloef is druk in de weer met het ineensteken van de wandeling. “We bestaan ondertussen een vijftiental jaar”, weet Eddy Scheut. “Het werd de hoogste tijd om iets in elkaar te steken dachten we, alzeker toen Bar-Baar uitbater Steven Verbruggen met dit idee op de proppen kwam. We sprongen direct op de kar en stippelden een leuke wandeling uit via rustige wegen en verdoken Herenthoutse paadjes. De wandelaars werken op 20 december hun wandeling af aan de hand van een plan en onderweg zullen hier en daar pijltjes verschijnen”

Met de bierliefhebbers van De bende van de Kloef vond ik het perfecte gezelschap om een Trappisten en zware bieren tocht in elkaar te knutselen Steven Verbruggen

Geschenk

“Ik had in de omliggende dorpen al wel eens een bierwandeling opgemerkt”, weet Steven Verbruggen. “Zo kwam ik op het idee om zelf met iets in die trend uit te pakken. Met de bierliefhebbers van ‘De bende van de Kloef’ vond ik al snel hiervoor het perfecte gezelschap. Ondertussen verzamelden we al enkele leuke objecten die we onze deelnemers aan het einde van de wandeling als geschenk mee naar huis kunnen geven.” De Trappisten en Zware bieren tocht vindt plaats op 20 december met vertrek en aankomst bij café Bar-Baar in de Vonckstraat te Herenthout, starten kan er vrijblijvend tussen 18 uur en 19.30 uur. Inschrijven voor de wandeling is noodzakelijk en kan nog steeds in café Bar-Baar zelf voor vijfentwintig euro, hiervoor krijg je naast een leuke ontdekkingstocht en een geschenk de kans om onderweg te genieten van verschillende bieren en enkele lekkere hapjes.