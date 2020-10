Beleef droge en vooral warme winteravonden op het vernieuwde terras van café Bar-Baar: “Knetterend haardvuur, dekentjes en kussentjes om het gezellig te maken” Jurgen Geyselings

03 oktober 2020

09u51 22 Herenthout Sinds een week kunnen de klanten van café Bar-Baar in de Vonckstraat in Herenthout genieten van het nieuwe terras dat uitbater Steven Verbruggen (40) samen met enkele kameraden in elkaar knutselde.

Met de koude wintermaanden voor de deur ging Steven op zoek naar een oplossing voor de beperkte capaciteit in het café door de coronaregels. Het onoverdekte terras in de tuin van de zaak kreeg een tent als overkapping en werd gezellig ingericht met tal van lampenkappen, dekentjes, kussens, kaders tegen de muren en een knetterend haardvuur.

Zware en onzekere maanden

“Sinds de heropstart van de horeca na de lockdown zijn mensen terug buiten beginnen komen en ze hebben de horeca zeker gesteund. Iets waarvoor ik iedereen alvast zeker wil bedanken, het waren zware en onzekere maanden voor iedere horecazaak”, vertelt de uitbater. De ganse zomer konden de Herenthoutse café’s hun terrassen uitbreiden dankzij een inspanning van het gemeentebestuur. “Ons zomerterras werd zo tof mogelijk ingericht met zetels, staanlampen en retro-meubeltjes. We maakten er werk van om dit zo tof mogelijk in te richten.”

Het was een hele investering, maar ik merk dat de klanten de inspanning wel erg appreciëren Cafébaas Steven Verbruggen

Met de winter voor de deur was het tijd voor iets nieuws dacht de cafébaas en zo ontstond zijn overdekte tuinterras waar het ook op een natte, koude herfstavond leuk vertoeven is. “Voor de komende gure maanden had ik meer schrik”, klinkt het. “Als je afhankelijk bent van de nog reeds beschikbare tafels binnen, als er niemand aan de toog mag staan, als er geen feestjes zijn, dan wordt het moeilijker om je kost te verdienen. Daarom heb ik geïnvesteerd in een stretch-tent op het terras achteraan, terrasverwarmers geïnstalleerd en de gezellige open haard in orde gemaakt. Het was een hele investering, maar ik merk dat de mensen dit wel erg appreciëren.”

Feestjes met dj worden gemist

In café Bar-Baar staat ieder weekend een andere kok achter het fornuis sinds enkele maanden. “Ieder weekend nodig ik een andere kok uit om de klanten te verwennen, meestal iemand uit de buurt”, verduidelijkt Steven. “Op deze manier kan ik de klanten telkens een ander menu aanbieden en dat wordt duidelijk gesmaakt.” Met het overdekte terras en het aanbod aan lekker eten kijkt de cafébaas met een goed gevoel de winter tegemoet. “Ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet, maar eerlijkheidshalve moet ik toch toegeven dat ik een stevig feestje met een discobar erbij in het café af en toe mis.”