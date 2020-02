Bart Peeters, Wolfmother, Dr.Lektroluv en nu Warhola!

Affiche Clamotte Rock krijgt meer en meer vorm. Jurgen Geyselings

21 februari 2020

12u40 2 Herenthout Vandaag werd de affiche van Clamotte Rock verder aangevuld. Warhola, Crooked Steps en Superstyling werden toegevoegd aan de line-up naast de reeds aangekondigde komst van Bart Peeters, Wolfmother en Dr.Lektroluv.

Muziekfestival Clamotte Rock dat plaatsvindt in Herenthout voegde vandaag drie extra namen aan de affiche toe. Warhola, bestaande uit leden van Bazart, X!nk en Psycho 44 springt het meest in het oog. De band, die vorig jaar nog op het podium van Rock Werchter stond, brengt melancholische pop met een elektronisch kantje. Warhola zal in Herenthout het Clamotte Rock podium betreden op zaterdagavond 23 mei.

Verder kondigde de organisatie van het festival de komst van de kersverse winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel ‘Crooked Steps’ aan op zaterdagnamiddag. Met ‘Superstyling’, een duoproject van Skyve en Ravenous, twee heren met een voorliefde voor Dance en House, raakt ook het DJ-podium stilaan volledig ingevuld op zaterdag, afsluiter van dit podium is Dr. Lektroluv. De komende weken wordt de rest van de affiche bekendgemaakt.

Ticketboost

De voorbije weken werd de komst van Bart Peeters op vrijdagavond bekendgemaakt, wat zorgde voor een enorme boost betreffende de ticketverkoop. Hoofdact op zaterdag is de Australische rockband Wolfmother. Tickets voor het festival zijn verkrijgbaar via www.clamotterock.be. Ondertussen zijn voor vrijdag reeds twee derde van de tickets de deur uit. Voor de zaterdag- en combitickets zijn de helft van de beschikbare tickets aan de man gebracht. Het festival vindt plaats op het festivalterrein te Oosterhoven in Herenthout op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei van dit jaar