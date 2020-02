Bart Peeters viert zijn 60ste verjaardag op Clamotte Rock Jurgen Geyselings

01 februari 2020

09u07 0 Herenthout Het tweedaags muziekfestival Clamotte Rock in Herenthout pakt dit jaar uit met een klepper van formaat voor hun jaarlijkse Belpop-avond op vrijdag. Muziek-, radio- en tv-icoon Bart Peeters zal in de grote festivaltent een vervolg breien aan zijn uitverkochte concerten in de Lotto Arena.

Clamotte Rock in Herenthout pakt fors uit met hun hoofdact voor de openingsdag van hun tweedaags festival dat plaatsvindt op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei. Immer sympathieke spring-in’t-veld Bart Peeters zakt met zijn muzikale circus af richting het festivalterrein aan Oosterhoven. “Bart Peeters staat al enkele jaren op ons verlanglijstje om vrijdagavond af te sluiten”, weet Bert Schallenbergh van Clamotte Rock. “We zijn dan ook enorm fier.”

Belpop op vrijdag

Als Nederlandstalig solo-artiest groeide Bart Peeters, na zijn periode bij The Radios, uit tot één van de grootsten van zijn generatie. Bart Peeters viert dit jaar zijn zestigste verjaardag, en hoe! Een twintigtal Lotto Arena’s lopen vol met telkens 8.000 aanwezigen en tot nog toe op het podium van slechts één festivalterrein, dat van Clamotte Rock dus. Wat een mooie eer voor één van de snelst groeiende muziekfestivals in de Kempen. Zonder twijfel springt het zestigjarige Belpop-icoon rond als een jong veulen op de Herenthoutse festivalweide. Op vrijdagavond klinkt er al meerdere jaren Belpop-muziek op het podium in de grote tent op Clamotte Rock. Een formule die op veel bijval kan rekenen bij het Clamotte-publiek.

Apetrots ben ik. Bart Peeters, één van mijn persoonlijke muzikale helden, zal de Clamotte Rock tent laten ontploffen dit jaar Sander Ooms, voorzitter Clamotte Rock

“Dat we groeien als festival blijkt aan de voorlopige line-up van onze affiche meer dan ooit tevoren”, glundert voorzitter Sander Ooms. “Na onder andere Urbanus, De Mens, Daan en Raymond van het Groenewoud de voorbije jaren, is het dit jaar de beurt aan één van mijn persoonlijke muzikale helden, Bart Peeters, om de tent op vrijdagavond te laten ontploffen. Ik als voorzitter van ons festival ben vanzelfsprekend apetrots hem te mogen ontvangen op onze ‘Huirtuitse’ festivalweide. Het wordt voor zowel de helpers, bezoekers als voor de organisatie alweer genieten in een een nokvolle Clamotte-tent dit jaar!”

Forse voorverkoop

De zaterdagtickets op het Herenthoutse festival zijn al enkele jaren op rij volledig uitverkocht. Met een klepper als Bart Peeters zullen vermoedelijk ook de tickets voor vrijdag dit jaar de deur uitvliegen. Clamotte Rock onthulde eerder al enkele namen voor zaterdag. Onder meer de Australische rockband Wolfmother, Dr Lektroluv, RHEA, The Darkraver en vaste huisdj Hypesquad sieren de affiche.

“De volgende weken voegen we aan de affiche nog zeven bands en tien dj’s toe”, klinkt het bij de organisatie. “De voorverkoop van het festival loopt dit jaar als een trein. Vijftig procent van de zaterdag- en combi-tickets zijn reeds de deur uit.”

De prijs van een inkomticket op Clamotte Rock is 20 euro voor vrijdag en 30 euro voor zaterdag. Wie een gans weekend wil genieten kan zich best een combiticket van 40 euro aanschaffen. Tickets voor het tweedaagse festival in Herenthout zijn verkrijgbaar via www.clamotterock.be.