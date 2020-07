Babytheek opent dit najaar in Herenthout:

“Goedkoper én duurzamer” Jurgen Geyselings

20 juli 2020

19u03 4 Herenthout Dit najaar start in Herenthout een Babytheek. Hier kunnen kersverse ouders allerlei babyspullen ontlenen. Dat is voor de ouders goedkoper en duurzamer.

Alle ouders zullen het herkennen als ze een kindje verwachten: “Hoera, wat spannend”, maar ook “Help, wat hebben we allemaal nodig?”. Jonge ouders moeten veel babyspullen kopen die ze dan maar weinig of slechts voor en korte periode gebruiken.

Om hieraan tegemoet te komen, zal de gemeente Herenthout vanaf dit najaar starten met een Babytheek. Dat is een uitleendienst voor babyspullen in de eerste 12 maanden na de geboorte. De Babytheek heeft zowel financiële als ecologische voordelen.

Interesse?

Heb jij op zolder of in de kelder nog spullen liggen die je niet meer nodig hebt, maar die nog van nut kunnen zijn voor andere ouders? Heb je bijvoorbeeld nog een wippertje, reisbed, rompertjes, afkolfmachine of papflesjes en wil je ze weggeven of tegen een eerlijke prijs verkopen? Of heb je interesse om mee je schouders te zetten onder dit mooie project? Dan kan je steeds contact opnemen met babytheek@herenthout.be of op het nummer 014 50 27 76.