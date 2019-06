Auto belandt in voortuin in Jodenstraat Toon Verheijen

26 juni 2019

13u08 0

De bestuurder van een personenwagen is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Jodenstraat. De bestuurder had om een onduidelijke reden de controle verloren over het stuur van zijn wagen en belandde in een voortuin van een woning. De inzittende is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.