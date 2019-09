Ann Willems (GBL) legt eed af als gemeenteraadslid, ze vervangt voormalig schepen Tine Witvrouwen Jurgen Geyselings

04 september 2019

18u49 0 Herenthout Vorige maandag, op de Herenthoutse gemeenteraad werd er afscheid genomen van GBL-gemeenteraadslid Tine Witvrouwen die de dorpspolitiek zo achter zich laat. Witvrouwen is sinds de start van het nieuwe schooljaar directrice van de Herenthoutse Kleuterschool De Luchtballon. Door deze wending in haar professionele carrière zet ze een punt achter haar politieke leven. Witvrouwen werd maandag officieel opgevolgd door partijgenote bij Gemeentebelangen (GBL) Ann Willems.

Sinds begin dit jaar zetelde Tine Witvrouwen als oppositielid van Gemeentebelangen (GBL) Herenthout in de Herenthoutse gemeenteraad. Samen met GBL verloor ze de lokale verkiezingsstrijd vorig jaar. Voorheen vervulde Tine Witvrouwen zes jaar lang de rol van schepen van Jeugd, Ruimtelijke Ordening, Toerisme en Ontwikkelingssamenwerking. Nu ze de functie van directrice in de Herenthoutse Kleuterschool op zich neemt, zegt ze de Herenthoutse dorpspolitiek vaarwel. “Het was een supertoffe, leerrijke periode die persoonlijk heel verrijkend was”, verduidelijkt Witvrouwen. “De opgedane inzichten en ervaringen zullen me sowieso helpen in de toekomst.”

Ann Willems, partijgenote van Witvrouwen, werd maandag op de gemeenteraad officieel voorgesteld als haar opvolgster. Ze legde de eed af in de gemeentelijke feestzaal van Herenthout. De Herenthoutse vervulde de vorige legislatuur de functie als gemeenteraadsvoorzitter, maar raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 niet opnieuw verkozen. Op deze manier keert Ann Willems dan toch terug naar de Herenthoutse gemeenteraad.