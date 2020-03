Affiche Clamotte Rock volledig afgerond met onder andere Antwerps rapfenomeen Glints en Bonzaï-legende Dj Jan Jurgen Geyselings

19u39 3 Herenthout Maandag maakte Clamotte Rock in Herenthout de laatste namen van de affiche bekend. Onder meer Antwerps rapfenomeen Glints, band Sloper en DJ Jan werden aan de line-up toegevoegd.

Het Herenthoutse Clamotte Rock festival heeft maandag zijn muzikale programma van het tweedaagse evenement vervolledigd. Nadat eerder Bart Peeters en Wolfmother als hoofdacts werden aangekondigd waren het vandaag onder meer rapper Glints, Sloper, DJ Jan, DJ Kerck, Laston en Geo en het house-collectief Back To Basics die op de affiche verschenen.

Hiphop hype

“Antwerps rapper Glints is goed op weg om de volgende hype in hiphop-land te worden”, klinkt het bij de organisatie van Clamotte Rock. “Hij stelde nog maar net zijn nieuwe plaat voor in een uitverkochte AB Box in Brussel. Hiervoor verschenen enkel enthousiaste reviews her en der.” Een andere opvallende naam op de affiche is Sloper. De nieuwste band van drummers Mario Goossens (Triggerfinger) en Cezar Zuyderwijk (Golden Earring) brengt classic rock met drie vocalen, twee gitaren en zelfs twee drummers.

DJ-land

De jaarlijkse retro-set die op de weide gebracht wordt, neemt ditmaal DJ Jan voor zijn rekening. Hij is onder meer bekend van Illusion en Bonzai. Dj Kerck krijgt als rasechte Herenthoutenaar de eer om zaterdag het festival te openen. De avond afsluiten op de Main Stage is dan weer weggelegd voor DJ-duo Laston & Geo.

Het house-collectief Back To Basicz is voor het vijfde jaar op rij aanwezig met een volledig podium op zaterdag. Zij schieten met namen als Roma, Delafino, B2B Soundsystem, Tach, Zfilio & Tim-G, Dyves, Emillion, Freeee en Mixomaz.

De aantal verkochte tickets zit voor zowel vrijdag-, zaterdag-, als combitickets reeds over de helft. Tickets en het volledige programma van het tweedaagse festival dat plaatsvindt op 22 en 23 mei zijn te vinden via www.clamotterock.be