Absynthe Minded komt op 18 april naar Zaal Lux Jurgen Geyselings

26 februari 2020

21u12 5 Herenthout Op zaterdag 18 april staat het vierde en tevens het laatste voorjaarsconcert in Zaal Lux in Herenthout op het programma. De organisatoren van MinC wisten de heren van Absynthe Minded te strikken.

Bert Ostyn en de zijnen sluiten het Herenthouts concertvoorjaar af na de optredens van Stereo MC’s, De Mens en Soulsister. Ondertussen is ook duidelijk dat er werk gemaakt wordt van een nieuwe reeks concerten in het najaar, daarover kon MinC echter nog niks officieel bekendmaken.

Jonge veulens

“Meer dan vijftien jaar aan de top, met talloze belpop-classics en zoveel onvergetelijke shows: Absynthe Minded heeft eigenlijk niets meer te bewijzen”, klinkt het bij MinC. “Maar zelf denken ze daar helemaal anders over. Op hun nieuwste single ‘Mixing The Medicine’ klinkt de band meer dan ooit als een stel jonge veulens. Met nog steeds de kenmerkende stem van Bert Ostyn, die warme sound, maar vooral nog steeds met de goesting van de beginjaren.”

Isolde Lasoen

De bekendste nummers van Absynthe Minded zijn Envoi, Space en My Heroics, Part one. Nummers waarmee ze zonder twijfel Zaal Lux in hun greep zullen krijgen. Hun muziek is complexloos en fris, maar razend spannend. Live versterkte de band zich met drumster Isolde Lasoen en staan ze nog steeds op eenzame hoogte. Absynthe Minded is anno 2020 vooral zichzelf, iets waar ze na al die jaren steengoed in zijn geworden.

Voor de komende concerten van De Mens en Soulsister in Zaal Lux zijn al lang geen kaarten meer beschikbaar. Ook het reeds afgelopen concert van Stereo MC’s was volledig uitverkocht. Wie tickets voor het optreden van Absynthe Minded wil bemachtigen zal dus niet te lang moeten twijfelen. Ze zijn beschikbaar via www.luxherenthout.be.