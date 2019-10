Aangepaste verkeerssituaties:

Waar moet u rekening mee houden in de toekomst?

18 oktober 2019

08u52 0 Herenthout Op 19 september kwam in Herenthout de mobiliteitsraad voor de eerste keer samen en bracht op vraag van het bestuur advies uit over een aantal verkeerssituaties in het dorp. Het Herenthoutse gemeentebestuur had oren naar dit advies en nam maatregelen.

De Mobiliteitsraad zorgt voor het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid op het grondgebied van Herenthout en het adviseren over alle verkeersaangelegenheden aan het gemeentebestuur. Deze raad kwam op 19 september voor de allereerste keer samen en gaf onderstaande adviezen aan het gemeentebestuur.

Landbouwvoertuigen

Er werd een tweetal jaar geleden een tonnagebeperking voor zwaar vervoer met een uitzondering voor landbouwvoertuigen ingevoerd in het dorpscentrum van Herenthout. Na evaluatie door de mobiliteitsraad heeft deze bij het gemeentebestuur geadviseerd om de uitzondering op te heffen. De omvang van de voertuigen, het rijden door schoolomgevingen en de jonge leeftijd van de bestuurders waren de belangrijkste argumenten die leidden tot deze maatregel. Ondertussen werd de uitzondering voor landbouwvoertuigen afgeschaft, enkel zwaar verkeer voor laden en lossen is in het centrum nog toegestaan.

Schransstraat

De proefopstelling betreffende de doodlopende Schransstraat blijft op advies van de mobiliteitsraad van kracht tot dat het zwarte kruispunt waar Uilenberg, Itegemse Steenweg en Langstraat samen komen heraangelegd is. De blokken die momenteel in de Schransstraat staan zullen in de toekomst vervangen worden door een alternatief.

Fietsstraat

Omwille van de toenemende stroom aan zwakke weggebruikers in het eerste gedeelte van de Kloosterstraat wordt dit deel ingericht als fietsstraat. Door de opening van het Huis van het Kind in dit stuk en de nabijgelegen school De Luchtballon is het aantal zwakke weggebruikers fors toegenomen. De regelgiving voor de fietsstraat zal gelden tussen de Jodenstraat en de Zusterstraat

Sluipweg

Tot slot adviseerde de mobiliteitsraad om in Leysegoor, een verbindingsweg tussen Heikant en Doornstraat, nog enkel toegang te verschaffen tot verkeer voor landbouwgebruik. Om deze manier hoopt het bestuur het sluipverkeer langs deze route in te dijken.