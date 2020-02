8 x Carnaval in de Kempen Zet die feestneus op en ga op zoek naar de leukste carnavalsstoet in jouw buurt! Jurgen Geyselings

17 februari 2020

14u12 0 Herenthout Februari staat zoals ieder jaar in het teken van de carnavalsperiode. Op verschillende plaatsen in de Kempen kunnen feestvierders terecht om carnavalsstoeten bij te wonen. We zetten de leukste optochten op een rijtje.

HERENTHOUT

zondag 23 februari & zondag 1 maart

CarnavalsVereniging Peer Stoet vzw

In het Herenthoutse dorpscentrum trekt naar aloude traditie op de beide zondagen van de krokusvakantie de carnavalsstoet door de straten. Peer Stoet, het organiserend orgaan, pakt uit met de oudste carnavalstoet van het land. Sinds 1892 rijdt er jaarlijks een bot gekleurde stoet uit in het Stoetersdorp. Herenthout onderscheidt zich van andere carnavalsoptochten in het land door de korte sketchen, optredens of dansjes die gebracht worden om de twintig meter door de verschillende carnavalsgroepen. In 2020 is de carnavalsoptocht van Peer Stoet meer dan vijftig deelnemende groepen rijk.

GEEL-WINKELOMHEIDE

zaterdag 14 maart

CarnavalsVereniging Heiknuiters

Carnaval leeft in de Geelse deelgemeente Winkelomheide. De carnvalsvereniging De Heiknuiters is een vast begrip in dit dorp. Jaarlijks zijn er kleurrijke praalwagens en prachtige kostuums in de bijzondere carnavalstoet van De Heiknuiters. ’s Avonds kan je de gekheid in jou loslaten op het carnavalsbal. Iedereen is welkom op dit feest der zotten. Tijdens hetzelfde weekend is er ook het kindercarnavalsbal met geschenken voor ieder kind. De kinderen kijken ieder jaar uit naar dit carnavalsfeest. Verkleed als prinsessen, ridders of piraten kunnen ze zingen en dansen op hun favoriete muziek.

WEELDE

zondag 23 februari (kinderstoet)

Kindercarnaval Weelde

Weelde staat gekend voor zijn kindercarnaval met zijn bijhorende kindercarnavalstoet. Op zondag 23 februari is het al de 49ste keer dat de kindercarnavalstoet uitrijdt in de straten van het dorp. Het kindercarnaval is een jaarlijkse traditie waarbij een stoet onder massale belangstelling door het centrum van de deelgemeente Weelde bij Ravels trekt. De Weeldse buurten strijden er zoals ieder jaar tegen elkaar om de beker voor de mooiste wagen of groep.

VOSSELAAR

zondag 23 februari

Toeten of Blazen Vosselaar

Vosselaar viert dit jaar voor de 47ste keer CARNAVAL! Op zondag staat de grote stoet op het programma. Er nemen meer dan 25 groepen deel aan de carnavalstoet. De stoet heeft elk jaar 10.000 à 12.000 bezoekers. Aan het begin van de stoet lopen een 40-tal clowns van Toeten of Blazen die ‘Wasstekken’ (of wasspelden) verkopen met een pluim op. Een wereldberoemd fenomeen in Vosselaar, die clowns. Er worden duizenden wasspelden verkocht ten voordele van de carnavalsverenigingen.

BAARLE-HERTOG

zondag 23 februari

CarnavalsVereniging De Grenszuukers

Op zondag 23 februari staat in Baarle de carnavalsstoet op het programma. De Grenszuukers organiseren de optocht elk jaar samen met Jeugdwerk Baarle. De stoet wordt jaarlijks opgebouwd volgens een ander thema. Met de nodige muziek en confetti in de optocht zorgen zij ervoor dat de sfeer er meteen inzit, vanaf de start bij de Sint-Janshove tot aan de Belgische kerk. Met aan de kant een grote sliert enthousiaste toeschouwers.

WORTEL-HOOGSTRATEN

Zondag 1 maart

Wortel Carnaval



In Wortel bij Hoogstraten trekken op zondag 1 maart verschillende praalwagens met verklede figuren door de straten. De carnavalstoet die er jaarlijks rondtrekt kan er telkens op vele kijklustigen rekenen. De optocht wordt steevast afgesloten met een groots carnavalbal.



RIJKEVORSEL

Zondag 22 maart

Halfvastenstoet Rijkevorsel



Halfvastenstoet Rijkevorsel is één van de grootste uit de regio, met een stoet van meer dan 40 wagens die door de straten van Rijkevorsel paradeert. Vervolgens overspoelt het dorpsplein met verklede feestvierders en de cafés lopen overvol. De kinderen komen aan hun trekken met kinderdisco, grime, tekenwedstrijd en animatie op het Kindercarnaval. De rest verzamelt in de tent naast de Kerk waar de uitbundige muziek en de pintjes de vervoering brengen en een laatste keer uit de bol doen gaan om zo de 2de helft van de Vasten in te gaan.



BALEN (AFGELAST omwille van voorspelde storm Dennis)

Zondag 16 februari

CarnavalsVereniging De Biersussen

Op zondag 16 februari trok normaalgezien voor de 48ste keer een grootse carnavalstoet door de straten van het centrum in Balen. Het centrum zou volledig afgesloten worden voor alle verkeer en gold er een parkeerverbod. De aangekondigde storm Dennis van zondag gooide echter roet in het eten en de optocht werd uit veiligheidsoverwegingen afgelast. De carnavalstoet heeft de laatste jaren een stevige reputatie opgebouwd met een lange reeks van mooie praalwagens, sommige zelfs tot tien meter hoog of dertig meter lang. Een nieuwe datum voor de optocht wordt binnenkort bekendgemaakt.