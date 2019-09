75 jaar Bevrijding in de Kempen: ‘In zaal Lux werd zo veel gedronken dat ze het geld moesten ophangen om te laten drogen, omdat het nat was van het bier’ Redactie

06 september 2019

Geboren en getogen Herenthoutenaar Fons Bosmans (85) was 10 jaar ten tijde de bevrijding, maar herinnert zich de Tweede Wereldoorlog nog levendig. De schrik zat er stevig in tijdens bombardementen, maar er waren ook plezante momenten.

Herenthout werd begin september 1944 zonder bloedvergieten bevrijd. Door de oprukkende geallieerden waren de Duitsers al vertrokken. “De intrede van de geallieerden met hun tanks was heel plezant. We dachten dat de oorlog gedaan was. De mensen waren aan het dansen en aan het feesten”, vertelt Fons, die met zijn vier broers en zussen en zijn ouders in het centrum van Herenthout woonde. “Elke dag was er een bal in zaal Lux, die weer was heropgebouwd na de bombardementen in het begin van de oorlog. Daar werd zoveel gedronken dat de uitbaters ‘s anderendaags de briefjes geld moesten ophangen om ze te laten drogen, want ze waren nat van het bier”, lacht Fons.

Burgerslachtoffers

Niets deed de Herenthoutenaars vermoeden dat, afgezien van de bombardementen tijdens het begin van de oorlog, het ergste nog moest komen. Herenthout was dan wel bevrijd, maar de Duitsers hadden zich in Herentals verschanst, waar nu Herentals-industrie ligt. De geallieerden gingen ‘s anderendaags verder richting het noorden om daar andere plekken te bevrijden van de Duitsers. De Duitsers die nog in Herentals zaten, keerden daarop soms nog terug naar Herenthout om eten te zoeken. De dood van Francis Cogels, de voorzitter van verzetsgroep Fidelio en schoonzoon van de baron van het kasteel Herlaar, veroorzaakte daarna onrechtstreeks enkele burgerslachtoffers.

“Na de bevrijding is Cogels per ongeluk doodgeschoten aan een wachtpost van zijn eigen verzet. Op de dag van zijn begrafenis zagen de Duitsers de kans om even terug te keren naar Herenthout, aangezien iedereen van het verzet in de kerk zat”, vertelt Fons. “In een van de huizen die ze binnengingen, stond echter nog iemand van het verzet van wacht. Die verzetsstrijder liep weg naar de koer van een ander huis en sprong daar over een muurtje, maar kon gevat worden door de Duitsers. Ook een onschuldige man met twee zonen, die in de kelder van dat huis zaten te schuilen, werden meegenomen. De Duitsers dachten dat zij ook van het verzet waren, wat niet waar was. Iets verderop hebben de Duitsers hen alle vier geëxecuteerd. Intussen zat iedereen te schuilen in zijn kelder, want we dachten dat ze iedereen gingen fusilleren. De vrouwen waren aan het wenen, iedereen was aan het bidden... het was triestig.”

Missionaris

Fons’ broer Lode, die 19 jaar was tijdens de bevrijding en in 2017 overleed, was ook lid van Fidelio. Over hem heeft Fons nog enkele opmerkelijke anekdotes. “Lode ging met de fiets naar school in Antwerpen en moest van de hovenier van de baron altijd een fles melk meenemen en afgeven aan iemand die hem bij aankomst stond op te wachten. Pas na de oorlog is uitgekomen dat in de dop van die fles geheime verzetsboodschappen verstopt zaten. Mijn broer wist er niks van en mijn vader is daardoor nog heel slechtgezind geweest op de baron: ‘Als ze dat ontdekt hadden, hadden ze hem onmiddellijk doodgeschoten’. Van het verzet moest Lode samen met zijn vriend Gust ook in Herentals gaan controleren waar de overgebleven Duitsers nog zaten. Ze werden toen onder vuur genomen en kropen in een gracht. ‘Ik zou als een mol in de grond zijn gekropen van schrik’, vertelde Lode daarna. Gust zou gezegd hebben dat hij priester zou worden als hij daar levend uitkwam. Nadien is die effectief ook priester geworden en is hij zelfs als missionaris nog naar Amerika getrokken”, lacht Fons. De Duitsers zijn uiteindelijk pas echt uit Herenthout vertrokken toen een lid van Fidelio een Duitse officier had doodgeschoten.

De bombardementen van het begin van de oorlog jaagden Fons als kind veel schrik aan. “Dat klonk als een kruiwagen die over een slechte weg reed: meermaals een pop-geluid, dan was het even stil, daarna kwam het suizen van de vallende bom. Anderzijds was de oorlog als kind in zekere zin ook een plezante periode. De school was vaak gesloten en het is niet zo dat de Duitsers hier een schrikbewind voerden. Als zij met houten kogels aan het oefenen waren, deden ze de huls eraf en gaven ze die aan de kinderen. Het ging er dan om om te pochen met de meeste hulzen. Onze buren hadden ook een Duitser in huis die zwaar gewond was door een oefening die hij als straf moest uitvoeren. Onze buurvrouw heeft die man verzorgd, want die was echt aan het afzien. Die menselijkheid tussen elkaar was er wel.”