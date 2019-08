5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 16 tot 18 augustus AMK

16 augustus 2019

09u56 0

Ravels

Oldtimer Festival

Heb je een passie voor oude machines? Ben je geïnteresseerd in tractoren of motoren? Is het restaureren ervan jouw hobby of wil je gewoon eens een dag genieten van prachtige oude machines? Kom dan zaterdag en zondag naar het Oldtimer Festival in Ravels, België’s grootste oldtimertractorshow! Het nieuwe showterrein van het 31ste Oldtimer Festival bevindt zich op het terrein Baetenheide te Weelde, deelgemeente van Ravels. Er zijn honderden oude tractoren te bekijken van allerlei merken, modellen en types. Je bent welkom van 10 tot 17 uur, zowel op zaterdag als op zondag. Voor inkom betaal je 7 euro.

Arendonk

Broekkant Kermis

Ticketje voor Pukkelpop te duur? Kom dan dit weekend naar Broekkant Kermis in Arendonk! De wei van den Broekkant wordt omgetoverd tot een feestweekend: op vrijdag zijn er mosselen en ander lekkers vanaf 18 uur, de kienavond begint om 20 uur. Op zaterdag is de eettent open vanaf 17 uur, en vanaf 14 uur is er een linedance initiatie en gezelschapsdansen. Van 21.30 uur tot 3 uur ‘s nachts is er een feestje met muziek van Uncle Benz & Friends, alsook van Swizzle. Zondag is de eettent opnieuw open vanaf 12 uur. Voorverkoopkaarten zijn de verkrijgen in verschillende cafés in Arendonk.

Herenthout

Parkfeesten

Op zondag 18 augustus is het zover: de Parkfeesten in Herenthout! Het park staat in teken van streetfood en gezelligheid met een heleboel foodtrucks. De deuren openen om 14 uur, de festiviteiten worden afgesloten om 23 uur. Ook muziekliefhebbers komen aan hun trekken: de line-up bevat Lisa And The Lizards (15 uur), Moules Parquées (17 uur), niemand minder dan De Romeo's (19 uur) en Party Criminals (21 uur) zorgen voor de grote finale. De hele dag is volledig gratis, en er is doorlopend animatie. Tot zondag in Herenthout!

Geel

Geel Zomert

Iedere vrijdagavond in juli en augustus geniet je in jeugdcentrum Den Bogaard in Geel van zomerse muziek! De gratis openluchtconcerten van Geel Zomert beginnen telkens om 20.30 uur, en deze vrijdagavond is het de beurt aan Silverblade. Deze coverband neemt je mee naar de beste rockklassiekers van de laatste drie decennia. Met nummers van onder andere Queen, Metallica, Europe, Golden Earring, Iron Maiden en Foo Fighters staan ze garant voor een leuke avond.

Mol

Natuurloop

Op zondag kan je je benen gaan strekken in Mol, tijdens de derde Natuurloop van Jogging & Marathon Team Mol. Er is vrij vertrek tussen 8 uur en 10.30 uur in natuurgebied Heidehuizen Mol en Balen. De natuurloop is voor recreanten, het is dus geen wedstrijd! Je kan kiezen tussen afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer, voornamelijk op onverharde wegen. De deelnameprijs bedraagt 6 euro. Sportievelingen kunnen zondag dus in Mol terecht!