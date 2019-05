5x uit in de Kempen dit weekend Onze tips voor het weekend van 31 mei tot 2 juni Annelin Marien

31 mei 2019

09u30 0

TONGERLO Zondagse rondleiding in de abdij van Tongerlo

Ga zondag op stap in de abdij van Tongerlo! Een gids neemt je mee door de geschiedenis van het klooster en het leven van de norbertijnen, en ondertussen kan je een blik werpen op Het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci. Vooraf reserveren hoeft niet, je kan gewoon om 14:30 naar de abdijpoort gaan, en je betaalt 2 euro per persoon. Deze zondag geen tijd? Geen nood, nog tot 29 september zijn er rondleidingen in de abdij.

WEELDE Kempencup zweegvliegwedstrijd

Tijdens het Hemelvaartweekend vindt de jaarlijkse zweefvliegwedstrijd van de Kempische Aeroclub plaats. Het vliegveld van Weelde verwelkomt weer een zestigtal deelnemers uit binnen- en buitenland. Maar niet enkel piloten zijn welkom, ook andere geïnteresseerden in zweefvliegtuigen kunnen een kijkje komen nemen. Afspraak op het vliegveld (Geeneinde in Weelde) tijdens het hele verlengde weekend.

ARENDONK Dive-in Filmdag

Geen drive-in, maar een dive-in cinema in het zwembad van Arendonk vrijdag! Vanaf 12 uur staan er drie films op het programma. Eerst Finding Nemo voor de kleinsten, dan de Vlaamse komedie Bowling Balls, afsluiten doen we met Deadpool. En de kostprijs is niet meer dan de gewone inkom! Je mag eigen drijfmateriaal meebrengen, maar je mag ook mee volgen vanaf de kade of de voorziene stoelen. Zwemkledij is verplicht, maar breng zeker een badhanddoek of badjas mee!

RETIE Second Still

Op vrijdag 31 mei 2019 houdt de beloftevolle Amerikaanse band ‘Second Still’ halt in Retie. Deze jonge Amerikanen, met LA als thuisbasis, zijn al ‘hot’ aan de overkant van de plas en komen dus nu hun kunnen tonen in de kleine zaal van GC Den Dries. Na dit optreden brengt de Kempische Band ‘Decades’ het beste van de legendarische band Joy Division weer tot leven, en de afterparty wordt geserveerd door THeDARkONe. Tickets kosten 11,47 euro en zijn te verkrijgen op www.eventbrite.be. Welkom om 19 uur 30 in de Kerkhofstraat in Retie!

HERENTHOUT Clamotte Rock

Vrijdag en zaterdag is de festivalweide aan de Herentalsesteenweg in Herenthout weer klaar voor een nieuwe editie van Clamotterock! Met namen als DAAN en De Mens op vrijdag en Black Box Revelation en Zwangere Guy op zaterdag wordt dit weer een niet te missen festival. Vrijdag start het feest om 18 uur, zaterdag al om 13 uur 30, en dat tot 1 uur 30. De editie van 2018 was sold out, dus wees er snel bij op clamotterock.eventsquare! Een combiticket (vrijdag en zaterdag) kost 40 euro, een ticket voor vrijdag 20 euro en een ticket voor zaterdag 30 euro.