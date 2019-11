20 jaar cafébaas, bijna een unicum in de caféwereld!

“Den Eddy van café Lux speelt het toch maar klaar” Jurgen Geyselings

16 november 2019

12u35 8 Herenthout Op de Markt van Herenthout vindt men één van de strafste cafébazen die de Kempen rijk is. Eddy Heylen baat ondertussen een dikke twintig jaar het dorpscafé Lux uit. In 1999 nam hij de tapkraan in café Lux voor de allereerste keer vast, en nu twee decennia later vinden we de Herenthoutenaar nog steeds achter diezelfde toog terug, weliswaar in een nieuw interieur.

Twintig jaar geleden is het ondertussen dat Eddy Heylen voor het eerst achter de toog stond van café Lux in het centrum van Herenthout. Dit jubileum werd gevierd met een groots feest in de achterliggende zaal. De veertien verenigingen die hun thuisbasis in het café hebben, werden allemaal uitgenodigd om de beentjes los te komen zwieren in de feestzaal, net zoals alle stamgasten die konden komen genieten van pintjes en andere dranken die de cafébaas hen aanbood. Veertien verenigingen is een hele boterham te noemen. Onder andere een boksclub, de Herenthoutse narren, een supportersclub van de Rode Duivels, wielertoeristen, toneelvereniging Imitato en de plaatselijke fanfare zakken wekelijks af naar hun lokaal.

Er liggen ondertussen al meer vaste stamgasten op het kerkhof, dan dat ik hier krukken heb staan aan de toog Eddy Heylen

“En die stamgasten, dat zijn er een pak”, weet de cafébaas. “In die twintig jaar dat ik hier café heb, zag ik dubbel zoveel vaste klanten verdwijnen dan het aantal krukken dat ik hier aan de toog heb staan. En dat verdwijnen dat is letterlijk te noemen. Velen van hen, met wie ik uren gelachen en gezwanst heb in die twintig jaar, vonden op het kerkhof ondertussen hun laatste rustplaats. Dan heb ik het over mensen die ik destijds bijna kon beschouwen alsof het vast meubilair in mijn café was.” Dan begint de cafébaas te vertellen over zijn ex-klanten dewelke in het Herenthoutse dorpsleven met hun typische bijnaam door het leven gingen. “Onder andere ‘de Flep’, ‘de Plekker’ en ‘Willy van de rosse’ kan ik hieronder hun plaats geven, maar het zijn er vele meer dan enkel die drie. Te veel om allemaal op te noemen, en allemaal met hun eigen caféverhalen.”

Fuiven en concerten

Eddy nam in 1999 het café over van Danny Geeraerts, iemand van de in Herenthout welbekende familie Cambré. “Sinds de opening van het café, en dat gaat toch ongeveer een hondertal jaar terug, werd het café uitgebaat door iemand van de familie Cambré”, gaat de huidige cafébaas verder. “Ik was de eerste ‘vreemde’ die hier cafébaas werd. Ondertussen werd in die twintig jaar drie keer het interieur van het café aangepast, de laatste keer een viertal jaar geleden. Op dik veertien dagen werd het ganse café toen verbouwd. Met de hulp van vrienden en stamgasten kwam dat allemaal netjes in orde. Het was een race tegen de klok, maar ik ben blij met het uiteindelijke resultaat.” In de achterliggende zaal vonden in het verleden zowel concerten als fuiven plaats. Na een pauze van vele jaren heeft Eddy samen met de concertorganisatoren van MinC de achterliggende zaal terug leven ingeblazen. “Een tiental jaar geleden besloot ik om geen fuiven meer toe te laten in de zaal, de concerten waren toen al langer gestopt”, verduidelijkt de cafébaas. “Het was altijd wel iets destijds. Er werd meer gevochten dan gefeest tijdens de laatste jaren dat er fuiven plaatsvonden in de zaal. Op het einde van die periode in Zaal Lux liet ik zelfs voor iedere fuif een security bende opdraven om een oogje in het zeil te houden. Tevergeefs! Nu ben ik blij dat er stilaan terug concerten plaatsvinden. Die brengen een ouder publiek met zich mee en dat zorgt voor een aangename en amusante sfeer, zowel in de zaal als in het café.”

Den Eddy? Dat is jandorie een beest achter zijn toog! Kris van de Sande en Rudi Bierinckx

Dat Eddy eerder een uitzondering op de regel betreft merken we aan de commentaren van de klanten. “Twintig jaar café doen, da’s niet niks. Zoals den Eddy vindt men er geen twee”, weten Rudi Bierinckx en Kris van de Sande. Beide heren zakken wekelijks af naar café Lux voor een gezellige babbel, een pintje of een kaartspel onder kameraden. “Je mag hier ‘s morgens om tien uur binnenwandelen of ‘s nachts als laatste man de zaak verlaten, telkens zal je hem hier achter zijn toog zien staan. Zelden of nooit laat hij zijn café achter, of het moest een vereniging zijn die hier zijn cafédagen heeft, dat is de enige uitzondering die hij maakt. Het is jandorie een beest achter zijn toog!” besluiten beide heren.