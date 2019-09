“Van komkommers plukken tot zeeschildpadden beschermen tegen rovers”: avontuurlijk gezin trekt drie maanden naar Madagaskar om het land en zijn inwoners te helpen Jurgen Geyselings

10 september 2019

20u05 0 Herenthout Het Herenthoutse gezin Van Dyck-Granaas duikt op dinsdag 1 oktober het grote avontuur in. Ze zullen gedurende een trip van drie maanden verschillende projecten ondersteunen op het eiland Madagaskar. Het gezin zal deelnemen aan ver uit elkaar liggende activiteiten om de bevolking op het eiland een serieus hart onder de riem te steken. Onder meer zeekomkommers plukken, helpen op de boerderij en de populatie zeeschilpadden beschermen tegen rovers staan gepland.

Dinsdag 1 oktober is het zover, Bram Van Dyck (34) en zijn vrouw Kristina Granaas (36) stappen dan samen met hun zoon Matti en dochter Sara het vliegtuig op richting Madagaskar. Hier zullen ze met zijn vieren op allerlei manieren hun steentje bijdragen om de plaatselijke bevolking te helpen. “We zaten al vele jaren met grote reisplannen in ons hoofd”, vertelt Bram. “Uiteindelijk vonden we dat nu de tijd rijp was om met het gezin de stap te wagen. Met ons vier zullen we het hele eiland doorkruisen gedurende drie maanden en op plekken verspreid over Madagaskar deelnemen aan projecten. We zijn sinds een jaar bezig met het uitzoeken van de projecten, met de insteek dat ook onze kinderen eraan kunnen deelnemen”

Leerplicht

“Dat onze kinderen konden deelnemen aan het avontuur maakt het voor ons nog leuker. Kinderen hebben in ons land geen schoolplicht maar leerplicht”, weet Bram. “Op deze manier kunnen we hen zelf voorzien van onderwijs wanneer we op reis zijn. De leerkrachten van onze kinderen gaven ons reeds de nodige info over hetgene hun leerlingen gedurende de drie maand-durende reis moeten kennen. Aan de hand hiervan kunnen we perfect zelf de nodige leerstof meegeven met onze zoon en dochter. Ik kijk er eigenlijk naar uit om zelf les te kunnen geven aan mijn eigen kinderen.”

Verschillende projecten

De reis start in het noorden waar het gezin zal deelnemen aan de bescherming en de heraanleg van koraalriffen die jammer genoeg sneller en sneller afsterven. “Op verschillende manieren gaan we bij dit project op zoek naar alternatieven om de zee en haar habitat te beschermen”, gaat Bram verder. “Er wordt onder andere op zoek gegaan naar manieren om de zeevisserij in te dijken. Een voorbeeld hiervan is dat er voor de plaatselijke bevolking zeekomkommers gekweekt worden, deze zullen we dan ook mee gaan plukken in het water. Door zeekomkommers te eten zwakt de consumptie van vis af en zo kan de het visbestand beetje bij beetje aangroeien.”

Verder op hun reis zal het gezin hulp bieden in de plaatselijke boerderijen centraal op het eiland en zal het de stranden in het zuiden mee opruimen. Ook de talrijke zeeschilpadden beschermen tegen rovers die het op de eieren van de dieren gemunt hebben komt aan bod. “De eieren van de zeeschildpad zijn een gegeerd iets bij de rovers omdat ze er op de markt grof geld mee kunnen verdienen”, weet Bram. “Omwille hiervan neemt de populatie aan zeeschilpadden in deze gebieden aanzienlijk af. Door de dieren en hun eieren te beschermen zal het aantal zeeschilpadden rondom het eiland terug aandikken.” Op het einde van hun reis vaart het gezin mee met een boot die de kleinere eilandjes rondom Madagaskar bezoekt. Dit schip voorziet de plaatselijke bewoners van de nodige medicijnen en allerlei andere levensnoodzakelije spullen.”

Caféweekend

Om dit laatste project te steunen, zamelt het gezin geld in. “Het is fantastisch om te zien hoe de mensen ons steunen langs allerlei wegen”, weet Kristina, de vrouw van Bram. “Het enthousiasme bij de verschillende activiteiten rondom onze reis is enorm!” Er was al een wandeling ten voordele van ‘Turtles and Baobabs’, zo noemt het gezin hun trip, en komend weekend staat er een groot ‘Turtles and Baobabs’-caféweekend in het Zellehof in Herenthout op het programma om geld in te zamelen voor het Madagaskar-project.

De verdiende centen met ons caféweekend gaan voor de volle honderd procent naar Madagaskar Bram Van Dyck

Om alle misverstanden uit te wereld te helpen, drukt het gezin erop dat de verdiende centen met hun caféweekend en dergelijke voor de volle honderd procent richting de mensen en de projecten in Madagaskar gaan. “Het plezier en vertier, de vluchten, het verblijf en alles dat niets met de projecten te maken heeft betalen we volledig uit onze eigen zak. De verdiende centen met het caféweekend gaan volledig naar Madagaskar. De mensen en de natuur in Madagaskar een handje toesteken waar mogelijk, dat is de insteek van onze reis!”