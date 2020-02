‘Stoetersdorp telt af naar de 128ste (!) carnavalstoet’

Op bezoek bij André Cambré, archivaris bij de oudste stoet van het land Jurgen Geyselings

19 februari 2020

Carnavalsvereniging Peer Stoet maakt zich op voor de 128ste carnavalstoet die op beide zondagen in de krokusvakantie door de centrumstraten trekt. Samen met archivaris André Cambré namen we een kijk in het rijke verleden van de Herenthoutse Carnavalstoet.

In Herenthout loopt men momenteel warm voor de twee carnavalsoptochten op zondagen 23 februari en 1 maart. Een vijftigtal groepen trekt dan doorheen het dorpscentrum, de ene al wat gekker dan de andere. Dat de Herenthoutse carnavalstoet een rijk verleden heeft ontdekken we op de bovenste verdieping van een woning in de Verbistlaan in het Stoetersdorp.

In navolging van mijn schoonvader verzamel ik al van in 1960 alles over de Herenthoutse carnavalstoet en waarschijnlijk zal ik dit doen tot ik erbij neerval André Cambré

Archief

André Cambré (81) verzamelt alles wat met de Herenthoutse carnavalstoet te maken heeft op zijn bovenverdieping. In ieder hoekje en kantje staat er wel iets dat met de stoet te maken heeft, een indrukwekkend stukje archief. “Sinds 1960 ben ik aan het verzamelen geslagen”, aldus de archivaris. “Mijn schoonvader was er al veel eerder mee begonnen en vanaf de jaren zestig heb ik mezelf bij hem aangesloten om het archief samen aan te vullen. Vanaf 1972 ben ik er op mijn eentje mee verder gegaan en ik zal dit waarschijnlijk doen tot ik erbij neerval. Ondertussen vond ik met Jan De Preter (39) reeds een geschikte opvolger hiervoor. Iedere dinsdag kruipen we met zijn tweetjes op mijn ‘stoetzolder’ en duiken we in het archief om ideeën uit te wisselen en honderden foto’s, artikels, boekjes en affiches hun plekje te geven.”

Oudste van België

‘De oudste carnavalstoet van België’ is een titel waarop iedere Herenthoutse carnavalist fier is. Het was archivaris André Cambré die aan de hand van zijn indrukwekkend stoetarchief deze titel afdwong. “In 1978 kreeg Peer Stoet de officiële erkenning dat we in Herenthout ieder jaar weer ‘de oudste georganiseerde stoet zonder onderbreking’ opvoerden”, vertelt André. “Minister van Cultuur destijds, Rika De Backer overhandigde ons het officiële document, iets waar iedere stoeter fier op is.” Toch wel straf dat Herenthout hiermee de carnavalstoeten van Aalst, Maaseik en nog vele andere steden of dorpen achter zich laat.

Nog steeds trekt men tijdens carnaval met straattoneel door het centrum, net zoals ‘Den Bots’ op zijn wit paard in 1882 André Cambré

Voor het ontstaan van de Herenthoutse carnavalstoet moeten we al terug gaan tot in de 19de eeuw. “In 1882 was het schoenmaker ‘Den Bots’ die op een wit paard door het dorpscentrum trok, al snel sloten tal van feestvierders aan bij hem en zo is de stoet eigenlijk ontstaan”, verduidelijkt André. “Tien jaar na de eerste ingeving van ‘Den Bots’ werd de stoetvereniging officieel opgericht en in 1893 is dan de allereerste erkende carnavalstoet door Herenthout getrokken. Nog steeds staat onze stoet bekend om zijn leuk en komisch straattoneel, dat in tegenstelling tot de vele andere stoeten waar spot wordt gedreven met allerlei mensen. Komende zondag zal dus de 128ste officiële stoet door de straten trekken.”

Tot 1970 trok het gebeuren zich op gang op zondag en dinsdag, daarna en tot de dag van vandaag trekt de Herenthoutse stoet erop uit op de twee zondagen van de krokusvakantie. “Vele mensen moesten werken op dinsdag en hadden het niet al te breed, dus moest er geld op de plank komen”, weet André. “Omdat er minder volk afzakte op dinsdag besloot het bestuur dan om de tweede stoetdag ook op zondag te laten doorgaan, met succes!”

Zwarte dinsdag

Dat de stoet niet altijd plezier en jolijt met zich meebracht ontdekten ze in Herenthout op dinsdag 18 april 1995. “Het kledingmagazijn in de Molenstraat stond in lichterlaaie”, vertelt André. “Werkelijk alles ging in de vlammen op en onze stoetvereniging Peer Stoet zat met een groot probleem. Dankzij vele naaimoeders, andere stoetverenigingen en zelfs kledij afkomstig van de toenmalige BRT kwam Peer Stoet er stilletjesaan weer bovenop.” Goed weggestoken op de archiefzolder vinden we nog het enige overgebleven stuk dat de brand overleefde, een geldkoffer. De koffer overleefde de brand, maar het geld dat erin zit is omgevormd tot één groot zwartgeblakerd hoopje papier. “Deze geldkoffer is ons relikwie van die zwarte dinsdag voor Peer Stoet”, besluit André.

Carnavalstoet 2020

Dit jaar trekt de Herenthoutse carnavalstoet op zondagen 23 februari en 1 maart door de Herenthoutse straten onder goedkeurend oog van Prins Wim II en zijn nar Anton. Vanop hun prinsenwagen gooien ze samen met de dansmariekes veel lekkers uit richting het publiek. Op maandag staat het verkleed bal voor de volwassenen op het programma en dinsdagnamiddag is het aan de allerkleinsten om zich uit te leven op het kindercarnaval.