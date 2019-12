‘Nieuwejaarke zoete, ons varken heeft vier voeten...’

Herenthout ontvangt zangertjes op 31 december Jurgen Geyselings

27 december 2019

13u03 0 Herenthout Naar aloude traditie zal het op oudejaarsdag weer gezellig druk zijn in het centrum van Herenthout. Er zullen weer heel wat kinderen lachend en zingend door de straten van het stoetersdorp trekken op zoek naar snoep en centjes.

Gewapend met een zangzak en hun stem gaan de zangertjes in de straten van Herenthout op oudejaarsochtend van deur tot deur om wat snoep en centjes bij elkaar te zingen. Kempens Karakter verdeelde in de laatste schoolweek zangzakjes onder de vierjarigen en bezorgde affiches aan alle schoolgaande kinderen. Door de affiche achter het raam te hangen laat men zien dat de nieuwjaarszangertjes welkom zijn.

Overzetberen

“Ook aan het gemeentehuis van Herenthout zien we de zangertjes graag komen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We trakteren ze op een tas warme chocomelk en voor de ouders staat de koffie klaar. Bovendien krijgt elk kind dat een mooi liedje voor ons zingt een leuk cadeautje.” De overzetberen van de Herenthoutse jeugdraad zorgen er naar goede gewoonte voor dat de kinderen veilig de zebrapaden kunnen oversteken tijdens het nieuwjaarszingen. Aan de invalswegen naar het centrum van Herenthout hangen banners die de autobestuurders er op attent maken om voorzichtig te zijn op oudejaarsdag. Veiligheid in het verkeer wordt in Herenthout hoog in het vaandel gedragen.