‘Het Grootste Terras’ is succes: “Vele mensen genoten van hun zondag op hun eigen terras” Jurgen Geyselings

05 april 2020

19u03 12 Herenthout Een warme oproep om thuis te genieten van het zomerweer werd door vele Herenthoutenaren en sympathisanten vanuit gemeenten in de buurt gesmaakt. Op zondag verschenen de ganse dag foto’s van mensen genietend op hun terras op de hiervoor speciaal opgerichte Facebookpagina.

Halverwege deze week kwam Herenthoutenaar Bram Van Dyck met de oproep om iedereen in het stoetersdorp te laten genieten van de zon op ‘Het grootste terras van Herenthout’. Niet veel later sprong het ganse Neteland mee op de kar en zo ontstond ‘Het grootste terras van Neteland’.

Meer dan honderd foto’s

Dat de oproep op veel enthousiasme mocht rekenen, bleek op het grote aantal foto’s dat verspreid werd op de Facebookgroep die Bram oprichtte. Meer dan honderd foto’s verschenen op de pagina. Vanaf ‘s middags tot bij het avondeten plaatsten vele Herenthoutenaren en sympathisanten uit de buurt hun foto’s van hun eigenste ‘grootste terras’. Velen genoten van een lekker drankje, anderen zetten de barbecue aan en voor de kinderen werd de tuin een waar speelparadijs.

Opzet geslaagd!

“Mijn opzet is geslaagd!”, weet bedenker Bram Van Dyck. “Het was de bedoeling om in deze tijden de mensen op een leuke manier thuis te houden. Dat het zo’n succes was, had ikzelf nooit durven dromen. Vanuit alle uithoeken deden de mensen mee aan het initiatief, met als epicentrum Herenthout. Een leuk bijkomend pluspunt is dat op deze manier ook een deel van de plaatselijke middenstand hun centje kunnen verdienen heeft vandaag.” Vele terrasjesgangers haalden hun eten en drinken bij de plaatselijke handelaars.

“Als dorp heeft Herenthout nogmaals laten zien dat de samenhorigheid deze tijden groots te noemen is”, gaat Bram verder. “Deze moeilijke situatie is omgekeerd tot een win-win situatie waar éénieder dan ook nog eens goed van genoten heeft!”

Kijk en geniet

Wij gingen alvast op zoek en zochten voor jullie enkele leuke foto’s uit. Kijk en geniet hieronder van ‘Het grootste terras van Neteland’. Dit is slechts een greep vanuit het grote aanbod aan foto’s dat werd ingezonden. Voor meer foto’s kan je terecht op de Facebookpagina van ‘Het grootste terras’.