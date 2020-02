“Gemeente investeert in old-timers”, volgens oppositiepartij GBL na aankoop bestelbusjes Jurgen Geyselings

10 februari 2020

10u14 1 Herenthout Oppositiepartij Gemeentebelangen (GBL) uit Herenthout stelt zich vragen bij de aankoop van drie tweedehands werkbusjes door het gemeentebestuur. Recent kocht men in Herenthout drie tweedehands voertuigen aan om in te zetten bij het wagenpark bij de technische dienst. “Onze gemeente investeert in oldtimers”, klinkt het bij GBL.

Recent maakte het gemeentebestuur bekend dat er geïnvesteerd was in de aankoop van drie tweedehandsbusjes om in zetten bij de technische dienst. “Onze gemeente investeert in oldtimers”, klinkt het nu bij oppositiepartij GBL. “Het oudste busje dateert van 2006 en het jongste van 2011. Tot zover de milieudoelstellingen van de coalitie Eenheid-NVA-CD&V. Beloftes in de verkiezingsprogramma’s ten spijt.”

Frappant

“Meest frappant bij deze aankoop... De voertuigen werden door het gemeentebestuur aangekocht bij de firma Dolfeyn, een naamloze vennootschap waarin Wendy Gevers, lid van Eenheid en verkozen raadslid in het bijzonder comité sociale dienst, bestuurder is”, klinkt het op de Facebookpagina van GBL. “Op onze vraag hoe de prijs werd berekend, kon schepen Willy Torfs tijdens de gemeenteraad enkel vertellen dat hij een e-mail had ontvangen van mevrouw Gevers met daarin de opkoopprijs van de busjes.”

Reactie burgemeester

“Ik begrijp dat deze aankoop wel wat vragen kan oproepen als men niet juist geïnformeerd is”, verduidelijkt burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid). “We werden onlangs geconfronteerd met een herstelkost aan een oude camionette van meer dan zesduizend euro. Omdat een nieuwe camionette niet budgettair voorzien was besloten we een jongere occasie te kopen. Toen de technische dienst het voertuig ging inspecteren hebben zij aangegeven dat ook de twee andere voertuigen die te koop stonden een aanzienlijke verjonging en kwalitatieve verbetering zouden zijn voor het huidige wagenpark. We zijn dan ook op die vraag ingegaan. Kortom voor een opleg van amper enkele duizenden is het gemeentelijk wagenpark ettelijke decennia verjongd.”

Transparant

Wat de aankoop van de busjes bij firma Dolfeyn betreft weet burgemeester Raeymaekers het volgende: “Het klopt dat Wendy Gevers er mede-aandeelhouder is. Daar is niets mis of onwettigs aan, in tegendeel we hebben de camionettes aangekocht aan dezelfde prijs als dat de betreffende firma van de opkoper kreeg. En omdat we dit geheel transparant wilden doen verlopen hebben we dit vanuit het bestuur ook zelf actief gemeld op de gemeenteraad.”