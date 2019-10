‘Den Oltenfreiter’, oudste winkel uit Herenthout sluit na meer dan zestig jaar de deuren: “Dubbele leegroof in 2003 staat nog in ons geheugen gegrift” Jurgen Geyselings

22 oktober 2019

21u29 4 Herenthout Herenkleding Oltenfreiter aan de Bouwelsesteenweg in Herenthout zal eind dit jaar voorgoed de deuren sluiten. Na meer dan zestig jaar trouwe dienst zet kleermaker en zaakvoerder André Oltenfreiter een punt achter een leven tussen de lintmeters, spelden en maatpakken.

Pal in het centrum van Herenthout, vlakbij het gemeentehuis en de kerk, bevindt zich Herenkleding Oltenfreiter. Geen zaak die langer de deuren open heeft in het stoetersdorp dan ‘Den Oltenfreiter’. “Sinds 1956 hield mijn vader deze zaak hier in het centrum open”, zegt uitbater André Oltenfreiter. “Voor de winkel hier openging, werkte mijn vader al aan kostuums aan ‘t Punt in Herenthout, al sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1971 ben ik dan zelf mee met mijn vader in de zaak gestapt. We kunnen wel stellen dat ‘de Oltenfreiters’ een rasechte kleermakersfamilie genoemd mag worden.”

Toen de pastoor nog volk had, was het na de zondagse mis over de koppen lopen aan de kerk. Velen van hen staken dan de straat over om bij ons nog een kledingstuk op de kop te tikken André Oltenfreiter

In de vroegere jaren was er in de winkel zeven op zeven bedrijvigheid te bespeuren. Zelfs op zondag stond de deur van Herenkleding Oltenfreiter voor de klanten open. “Toen de pastoor nog veel volk had, was het over de koppen lopen buiten aan de kerk na de zondagse mis hier recht tegenover”, blikt André terug. “Velen van hen staken dan de straat over om hier bij ons nog één of ander kledingstuk op de kop te tikken.”

Mont Ventoux

Het leven van André staat vanaf zijn jeugd in het teken van kledij maken. Tijdens zijn dienstplicht bij het Belgische leger werd hij zelfs aangesteld voor het vervaardigen van de kostuums voor de officieren. “Ik heb in mijn leven wel duizenden kostuums gemaakt, niet te tellen”, vertelt de kleermaker. “Maar nu, op mijn 69ste vind ik dat de tijd gekomen is om van het leven naast het werken te gaan genieten. Op het einde van het jaar sluiten we voorgoed onze deuren en zet ik een punt achter mijn loopbaan. Om niet in het spreekwoordelijke zwarte gat te vallen zal ik onder meer de Mont Ventoux proberen op te fietsen, hét doel in 2020 voor mij.”

Winkelroof

Het was niet altijd rozegeur en maneschijn in de rijke geschiedenis van ‘Den Oltenfreiter’. Meerdere malen was de zaak slachtoffer van diefstal. Maar het dieptepunt in het bestaan van de zaak is ongetwijfeld de grote winkelroof waarvan ze in 2003 liefst twee maal het slachtoffer was. “Het is zonder twijfel een zwarte pagina voor ons”, gaat André verder. “In amper zes weken werd onze zaak tweemaal volledig leeggeroofd door een gespecialiseerde bende die anderhalf jaar later tegen de lamp liep in Amsterdam. De bende drong de winkel binnen via het dak en de achterkant van de zaak om uiteindelijk met een buit van om en bij de 150.000 euro te verdwijnen.”

Het waren de vele steunbetuigingen van vrienden en klanten die ‘Den Oltenfreiter’ terug in leven kregen. “We zaten met onze handen in het haar”, weet de vrouw van André, Rita Van Beeck. “Ik hielp altijd in de zaak van mijn man, en toen we tweemaal op amper zes weken tijd deze tegenslag te verwerken kregen, incasseerden we een serieuze klop. Uiteindelijk zijn we er dan toch volle bak terug ingevlogen en hebben we de winkel van allerlei anti-diefstal materiaal voorzien om van zulke zaken gespaard te blijven.”

In amper zes weken werd onze zaak tweemaal volledig leeggeroofd André Oltenfreiter

Dankbaar

“We hebben onze stiel met hart en ziel uitgeoefend en vonden het een eer om met onze klanten te babbelen en ze met raad en daad bij te staan”, besluit André. “Iedereen, rijk of arm, was voor ons gelijk. We mochten zowel vele dorpsgenoten als klanten van ver buiten de Herenthoutse dorpsgrenzen van dienst zijn en daar zijn we ze één voor één dankbaar voor. Het was een eer ze te mogen verderhelpen!”