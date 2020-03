Zwerfkattenvrijwilligsters ontvangen officiële vang- en voederpassen: “Mensen mogen zwerfkatten niet zomaar voederen” Wouter Demuynck

03 maart 2020

20u10 1 Herentals De vrijwilligers van het Herentalse zwerfkattenproject hebben officiële voeder- en vangpassen gekregen van het stadsbestuur, dat recent ook een nieuwe kracht aanwierf die zich toelegt op dierenwelzijn. Met die passen kunnen de vrijwilligers een netwerk opbouwen van mensen waarop ze eventueel een beroep doen om te helpen voederen.

Vrijwilligster Heidi De Cort houdt zich al jaren bezig met zwerfkatten in Herentals en kreeg vorig jaar ondersteuning van Ann Van Craen. Steffie Helsen heeft sinds een half jaar Noorderwijk en Morkhoven voor haar rekening genomen en sinds kort krijgt ze extra hulp van Martine Messiant en Els Verwimp.

Netwerk opbouwen

Die vrijwilligers worden nu officieel erkend voor het vangen of voederen van zwerfkatten met de voeder- en vangpassen. Ze kunnen daarmee aanduiden wie zij de juiste instructies hebben gegeven en vertrouwen om eventueel te helpen voederen. Op die manier kunnen de vrijwilligers een goed netwerk uitbouwen van mensen waar ze beroep op kunnen doen.

Niet zomaar voederen

“Mensen mogen zwerfkatten niet zomaar voederen. Vaak gebeurt dat zonder melding en met de beste bedoelingen, maar zo kan het dierenleed niet aangepakt worden. Een vruchtbare kat brengt nestjes voor en zo blijft het probleem in stand. We krijgen nog te vaak meldingen van mensen die de problematiek – met de beste bedoelingen – lieten ontsporen en dan pas hulp inroepen”, aldus schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp (N-VA).

“Daarom graag nog eens onze expliciete oproep om onmiddellijk zwerfkatten te melden. Indien dat niet gebeurt, kan één kat op vijf jaar tijd voor zo’n 5.000 nakomelingen zorgen, met alle dierenleed vandien. Zeker met de lente in aantocht, en dus het kittenseizoen, is dit extra belangrijk.”

Minder meldingen

De aanpak van het nieuwe zwerfkattenproject lijkt aan te slaan. Intussen is het aantal meldingen van zwerfkatten de afgelopen maanden flink gedaald. In 2019 ging het in augustus, september en oktober nog om respectievelijk 23, 21 en 14 meldingen. In november waren dat er nog 6, in december en januari 2020 kwamen er nog telkens twee meldingen binnen.