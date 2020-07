Zwembaden van het Netepark heropend onder voorwaarden: “Maximaal 250 zwemmers tegelijk” Jurgen Geyselings

02 juli 2020

11u21 0 Herentals Het Netepark in Herentals opende woensdag de deuren voor het publiek. Deze opening gaat gepaard met tal van maatregelen. Zo mogen er maximaal 1.500 bezoekers per dag binnen, met een limiet van 250 zwemmers tegelijkertijd.

Ook voor de bezoekers gelden enkele voorschriften. “Op drukke dagen raden we aan om je ticket online te reserveren via de website”, laat het stadsbestuur weten. “Inwoners uit Herentals zelf kunnen drie dagen vooraf een ticket reserveren. Inwoners uit de regio Neteland, Nijlen, Kasterlee en Lille kunnen dat twee dagen op voorhand en voor alle andere bezoekers kan dit vanaf de dag voorafgaand aan het bezoek.” Op drukke dagen is er een doorschuifsysteem bij de zwembaden, zodat iedereen die reserveerde een frisse duik kan nemen. Het wedstrijdbad is voorbehouden voor abonnementhouders en baantjeszwemmers.

Het Netepark is tijdens de zomervakantie geopend van 9 uur tot 20 uur. De zwembaden zelf zijn toegankelijk vanaf 10 uur. Vanzelfsprekend wordt in het Netepark ook de anderhalve meter afstand gerespecteerd en vraagt men om regelmatig de handen te wassen en thuis te blijven bij ziekte. De huidige tarieven blijven behouden en een ticket geeft toegang voor een hele dag.

Geen sluiting in september

“Dankzij het harde werk van onze stadsdiensten, hoeven we in september ook niet te sluiten voor onderhoud”, klinkt het. “Daar hebben we tijdens de corona-sluitingsperiode al werk van gemaakt. Grote dank aan alle medewerkers die zich daarvoor, en in andere diensten van de stad doorlopend hebben ingezet en hard hebben doorgewerkt tijdens de lockdown.”