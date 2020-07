Zware vrachtwagens mogen niet meer op Oud-Strijderslaan parkeren Wouter Demuynck

14 juli 2020

17u45 2 Herentals Vanaf deze week geldt er een tonnagebeperking voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in de Oud-Strijderslaan, tussen de Sint-Jobsstraat en de ovonde in Herentals. De weg, die parallel loopt met de Ringlaan, wordt door vrachtwagenchauffeurs vaak gebruikt om te parkeren maar dat veroorzaakte overlast.

Het Herentalse stadsbestuur nam die beslissing om het probleem van sluikstorten door chauffeurs langs de Oud-Strijderslaan op te lossen. Ook moet het de buurt veiliger maken voor fietsers. Langs de Ringlaan kunnen vrachtwagens en bussen wel nog parkeren.

In de week van 17 augustus breidt de tonnagebeperking uit. Vanaf dan is er ook geen zwaar vrachtverkeer meer toegestaan in de aanpalende woonwijk, uitgezonderd om te laden en lossen.