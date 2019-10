Zwaar geweld na banale ruzie over tv-programma: contactverbod en 12 maanden celstraf Jef Van Nooten

01 oktober 2019

11u32 1 Herentals Een uit de hand gelopen ruzie over een tv-programma kost de 50-jarige D.P. uit Herentals een gevangenisstraf van 12 maanden. De man moet ook zijn alcoholgebruik aanpakken en krijgt ook een contactverbod opgelegd met zijn slachtoffer.

Een vrouw uit de Kleerroos in Herentals raakte op 22 mei van dit jaar zwaargewond na een ruzie met de 50-jarige D.P., een man met wie ze een knipperlichtrelatie had. Tijdens een banale ruzie over een tv-programma ging D.P. door het lint. Hij sloeg zijn vriendin met de blote vuisten en een drankblikje. Het slachtoffer raakte zwaargewond, met onder meer een open wonde aan haar linker oog. Ook op 12 september 2017 had de vijftiger de vrouw al eens toegetakeld.

De rechter legt hem nu een gevangenisstraf van 12 maanden op, maar die wordt – behalve de 4 maanden die hij in voorhechtenis heeft gezeten – voorwaardelijk uitgesproken. Als voorwaarden krijgt hij een contactverbod opgelegd met de vrouw, en moet hij een psychotherapeutische begeleiding volgen, onder meer om zijn alcoholgebruik aan te pakken.