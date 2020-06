Zuidkant van Grote Markt wordt grote zomerlounge: “Streetfood, drinks en een animatiesite” Wouter Demuynck

15 juni 2020

17u30 2 Herentals Nadat het stadsbestuur van Herentals eerder al Nadat het stadsbestuur van Herentals eerder al zo’n 1.300 vierkante meter extra terrasruimte toekende aan de horeca , komt daar nu nog eens 2.200 vierkante meter bij. Door de uitbreiding van de terrassen zal de zuidkant van de Grote Markt een grote zomerlounge worden met een animatiehoek, al is het nog afwachten welke evenementen in de zomer zullen kunnen doorgaan.

Deze zomer komt er in de Keizerstede dus zo’n 3.500 vierkante meter terrasruimte extra bij, bovenop alle bestaande terrassen. Die extra ruimte zal de zuidkant van de Grote Markt omtoveren tot een heuse zomerlounge. Die komt er op initiatief van Neal Leysen, zaakvoerder van restaurant MZE en voorzitter van HéCafé, de werkgroep voor horecamensen binnen Handelshart Herentals.

Streetfood

“De Grote Markt Zuid zal dienen als centrale zomerlounge voor zo’n 200 plaatsen met streetfood, drinks en een animatiesite aan den Boer. Er wordt gedacht aan zaken als een laatavondfilm, projectie van wedstrijden, toneel en stand-upcomedy, maar dat is in afwachting van meer duidelijkheid rond de mogelijkheden voor evenementen in de zomer”, zegt schepen van Middenstand Yoleen Van Camp (N-VA).

“Zowat alle horecazaken op de Grote Markt takken daarrond met eigen, fors uitgebouwde terrassen. In de Kerkstraat kunnen verenigingen een graantje meepikken op dat gezamenlijk zomerterras. De combinatie met shoppen wordt met de extra terrassen in Zandstraat, Hofkwartier en Bovenrij ook zeker de moeite.”

In de deelgemeenten Morkhoven en Noorderwijk komt er bijna 500 vierkante meter extra terrasruimte voor onder andere Café De Welkom en Café Berkemus. Ook zomerbar Jardin Albert opent opnieuw de deuren aan het Albertkanaal, net zoals Baobab op het industrieterrein.

Kermis

De vergunningen worden afgeleverd tot eind augustus, aangezien de stad hoopt om in september de kermis te mogen verwelkomen. “Iedereen kan alvast van start gaan op voorwaarde dat het terras veilig ingericht wordt en dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden. De zomerlounge op de Grote Markt zal starten op 1 juli. De verkeersveiligheid is een uitdaging en wordt zeer kort opgevolgd”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

“Samen met de politie kijken we ook streng toe op de naleving van snelheid en parkeerroulatie. De komende weken bekijken we alvast of nog bijkomende maatregelen nodig zijn. We zullen er alles aan doen om een leefbaar, verkeersveilig en coronaproof centrum vol beleving aan te bieden.”